Kuol of duty

« Il est très rapide, il a créé de nombreuses situations, et nous avons concédé deux ou trois occasions à cause de lui. Donc, c’est un grand joueur avec un grand avenir. C'est un talent. »

« Pour le football australien aussi, c’est une aubaine. On va découvrir un talent, venu du pays, en plein cœur du plus haut niveau mondial ! »

Pour disputer la Coupe du monde, il n’est pas nécessaire d’avoir déjà commencé un match. La preuve : le 8 novembre dernier, Graham Arnold annonçait la liste des 26 Australiens qui défendront la patrie au Qatar, avec parmi eux un certain Garang Kuol. Âgé de 18 ans, l’attaquant des Central Coast Mariners n’a jamais connu la moindre titularisation en professionnel. Uniquement des bouts de match. Mais des bouts de match convaincants : pour ses premières secondes en pro, il entre le 21 décembre dernier face à l’APIA Leichhardt FC, en Coupe d’Australie, et marque sept minutes seulement après son entrée en jeu. En avril, il vit son baptême de A-League, face aux Néo-Zélandais du Wellington Phoenix, et fait trembler les filets cinq minutes après son entrée. Quarante minutes plus tôt, son coéquipier français Béni Nkololo y était aussi allé de son but., explique l’ancien de Brest, Avranches, Tours ou encore Concarneau.Né dans un camp de réfugiés en Égypte, alors que ses parents Mawien et Antonita (teinturiers originaires de Khartoum au Soudan, à un moment où le Soudan du Sud n'existait pas encore) viennent de fuir la guerre du Darfour, Garang et sa famille débarquent en 2005 en Australie, qui leur a accordé l’asile politique. Ses six frères et lui s’installent à Shepparton, à 200 kilomètres de Melbourne. C'est d’abord son frère Alou (de trois ans son aîné) qui se fraye un chemin dans le foot. Lorsque ce dernier arrive aux Mariners, il se révèle et marque six buts sur ses treize premiers matchs. Comme détenant un secret, Alou informe ses dirigeants qu’il a deux petits frères qui excellent balle au pied, Teng et Garang (qui avait explosé dans une équipe de NPL Victoria 2, ligue semi-professionnelle), et pousse le club à les engager., expliquait-il en janvier 2021 au Sunday Morning Herald . Quelques semaines plus tard, Alou s’envole pour le VfB Stuttgart, et Garang prouve aux Mariners que son fraternel n'est pas un menteur.La saison dernière, en 145 minutes en A-League, le crack claque quatre buts et délivre un caviar. Lors d’un match d’exhibition face au Barça au printemps, il tape dans l'œil de Xavi., reconnaîtra la. Suffisant pour convaincre Arnold, le sélectionneur australien, de le convoquer pour deux matchs face à la Nouvelle-Zélande en septembre dernier. Garang ne joue que dix-sept minutes, mais séduit déjà le coach :Présenté aux recruteurs européens par la fédération, voulant faire de lui une vitrine de la formation australienne, le phénomène fait craquer Newcastle. Après le Mondial, Garang rejoindra les Magpies , qui ont déboursé un peu plus de 500 000 euros pour lui faire traverser le globe. Avant de s’envoler au Qatar, il s’est assuré de soigner sa sortie avec les Mariners, en signant un doublé dimanche dernier. En sortie de banc, bien sûr.À l’image de cette progression sportive express, le parcours de vie de Garang Kuol aura été tout aussi fulgurant. De son éphémère - mais marquante - éducation africaine, à sa révélation australienne, se dessine en filigrane une histoire commune à tant d’immigrés et réfugiés. Celle qui, malgré une vie construite à des milliers de kilomètres, rattache toujours le concerné à sa terre d’origine. Pour Kuol, cette attache s’est matérialisée dès son arrivée à Shepparton. La forte communauté sud-soudanaise présente en ville a ainsi servi de point de repère au petit garçon, élevé par son père au son de Daniel Dinganyai et aux gestes de solidarité chère à la culture Dinka.L’immigration comme nœud social en Australie et comme phénomène auquel n’a jamais échappé le football local. Un point de bascule opéré au milieu des années 1990, qu’a su exploiter la fédération pour développer unlongtemps à la dérive. Les Italiens (John Aloisi, Vince Grella, Mark Bresciano, Massimo Luongo), les Yougoslaves (Mark Viduka, Mile Jedinak, Željko Kalac, Josip Skoko, Matthew Špiranović, Miloš Degenek) et les Grecs (Ange Postecoglou, Stan Lazaridis, Dimitri Petratos) se sont à ce titre greffés à la majorité britannique.Jusqu’en 1970, et l’accueil massif de réfugiés vietnamiens, seuls les immigrés débarqués du Royaume-Uni ou d’Irlande étaient en effet autorisés à s’installer en Australie (79,3% de la population disposait alors d’un passeport britannique). Aujourd’hui, l’Australian Bureau of Statistics (ABS) recense près de 200 nationalités présentes sur l’ensemble du territoire. Une évolution conséquente, dont le football a donc assimilé les bienfaits. À l’image de sa communauté sud-soudanaise. Quand on l’interroge sur ses modèles nationaux, Garang Kuol n’hésite d’ailleurs pas une seule seconde. Et il n'est question pas de Tim Cahill ou Harry Kewell.Mabil et Deng, compatriotes, nés dans un camp de réfugiés à Nairobi, au Kenya, et également présents dans la liste des 26 de Graham Arnold, se sont dès lors mués en pionniers de lasportive africaine en Australie. À même de servir d’exemple au jeune Kuol, façonné par une trajectoire similaire., se réjouit Nkololo.Sud-Soudanais d’origine, Australien d’adoption, voilà le prodige Garang Kuol, désormais prêt à conquérir le monde.