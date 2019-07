Et maintenant, on passe à la suite ?

Ce qu’on sait : la Coupe du monde 2019 a été un succès populaire, a été largement suivie à la télévision et dans les stades et aura servi de vitrine formidable au football féminin. Ce qu’on ne sait pas, résumé en une question : qu’en restera-t-il demain ? Car si une petite enveloppe financière va être filée aux différents clubs français, la France est aujourd’hui à un tournant. Il sera clé de bien le négocier.

« J’ai vu Infantino, on a fait des blagues, on a souri, il m’a regardé. Je sais qu’il sait qu’on va devoir avoir une sérieuse conversation très bientôt. »

« Qu’on nous donne les armes »

« Je veux bien qu’on soit pour égalité, mais, quelque part, quand on voit les rentrées financières, les sponsors et les droits télés pour les garçons, les filles ne font pas le même métier. Je ne peux pas les payer comme mes garçons, je n’en ai pas les moyens. On a besoin d’aide, qu’on nous donne les armes. »

Le foot, profession la plus inégalitaire du monde ?

« Quand on force les choses, ça ne marche pas »

« En 2011, j’étais allée en Allemagne pour le Mondial avec Noël Le Graët. J’avais aussi cette envie pour la France : des joueuses reconnues dans leur pays, qui signent des autographes, des stades pleins, une attention médiatique... C’est arrivé cette année et je pense que le football féminin ne sera plus vu de la même manière. »

Par Maxime Brigand et Mathieu Rollinger, à Lyon

Tous propos recueillis par MB et MR, sauf mention.

Crâne humide et yeux éclatés par un mois de lutte, Carli Lloyd, héroïne d’une Coupe du monde 2015 dont elle avait terminé meilleure joueuse et meilleure buteuse, mais transformée en joker de luxe en France cet été, a la tête qui tourne. Dans tous les sens, histoire de capturer chaque instant, chaque sourire qui lui fait face, chaque son. Un micro tente sa chance, Lloyd lui répond timidement : «» Rarement le verbe n’aura autant été lâché dans l’air au moment de célébrer un sacre en Coupe du monde, ici le quatrième de l’histoire des États-Unis. Dans les couloirs du Groupama Stadium et sur la pelouse, on aura ainsi vu Tobin Heath se pointer pour évoquer «» : «Puis, est arrivée Megan Rapinoe, évidemment, porte-voix de ce gang de femmes et de bien plus que ça, puisqu'on parle ici de la meilleure joueuse du Mondial qui vient de fermer ses portes, de l’une de ses meilleures buteuses etde la joueuse du match d’une finale qu’elle aura contribué à débloquer en inscrivant un penalty à l’heure de jeu. Extraits : «(...)» Une autre compétition commence.Car c’est aussi -et peut-être surtout- pour ça que Rapinoe est venue en France : « cette équipe a la volonté de changer le monde autour d'elle » . À Lyon, dimanche, on a compris que le message commençait à s’imprimer dans les têtes quand, au moment des célébrations, un slogan a giclé des tribunes du Groupama Stadium : «» Ce à quoi la capitaine américaine a répondu après la rencontre. «, détaillait "Pinoe", déjà engagée avec 27 de ses coéquipières dans une action en justice engagée contre sa propre Fédération (USSF).» Et partout : aux États-Unis, en Italie, en France, au Zimbabwe, en Thaïlande, au Chili, en Argentine... «, envoyait déjà la veille de la finale Megan Rapinoe. I» Voilà le fameux virage à bien négocier.Face à Rapinoe et les stars américaines, certains propos reviennent pleine bille, notamment ceux tenus par Laurent Nicollin, le président de Montpellier, le 15 juin dernier dans, alors que les Bleues rêvaient encore et que la sauce commençait à prendre dans le pays. «» Pourquoi ? Parce que «» et parce que le football féminin reste encore à ce jour une niche : «(...)(...)» La promesse a déjà été faite, dans les dernières heures du Mondial, notamment par la voix de Brigitte Henriques, vice-président de la FFF, venue rassurer son monde sous une tonnelle de la place Bellecour de Lyon vendredi dernier et relayer la promesse d’un investissement d’un milliard d’euros destinés au foot féminin faite par la FIFA et son boss, Gianni Infantino.C’est tout ? Non, évidemment car il faut plus, beaucoup plus, notamment au niveau national, à l’heure où le salaire moyen en D1 féminine est de 3500€ (contre 100 000€ mensuels bruts en Ligue 1 et où seulement 1300 joueuses sont professionnelles aujourd’hui dans le monde. Durant la compétition, leparlait purement et simplement de la profession la plus «» de la planète, ce qui s’explique simplement par la taille du steak qu’il faut se partager (ce qui permet d’arrêter aussi tout de suite la comparaison foot masculin-foot féminin) : aujourd’hui, un club ne peut offrir un salaire élevé à ses joueuses s’il est incapable de engendrer un nombre de revenus (sponsoring, droits TV, billetterie...) assez conséquent. Pour info, il est rare de voir plus de 800 spectateurs à un match de D1 féminine, ce qui est forcément problématique. Pourtant, Brigitte Henriques veut y croire et affirme que cette Coupe du monde 2019 marquera «» : «À la rentrée, on assistera déjà à un petit séisme car Arkema, sponsor du Mondial 2019, a décidé de donner son nom à la D1 féminine. Ce naming permettra aux clubs de toucher quelque 80 000 euros par saison, ce qui affectera forcément les salaires des joueuses alors que la FFF a annoncé la mise en place d’une cartographie qui devrait permettre, à partir de 2020, à n’importe quelle fille désirant joueur au foot de trouver un club à moins de quinze kilomètres de chez elle. «, répète Henriques.» Emmanuel Macron, lui, parle déjà d’une «» et s’expliquait il y a quelques jours : «(...)Pour la plupart des actrices et des acteurs du football féminin, bénéficier d’une revalorisation de leur pratique est une revendication indispensable pour continuer de progresser. «, Eugénie Le Sommer.» Un mouvement qui est déjà observable dans l’Hexagone : 18 clubs de D1 et D2 féminines sur 37 sont rattachés à un club professionnel masculin, et seuls trois formations de Ligue 1 ne comptent pas de section féminines (Angers, Nîmes et Rennes). «, souffle Thierry Braillard, ancien secrétaire d’État chargé des Sports, et qui a vu l’OL investir le terrain féminin » Du côté de la Fédération française, on s’est posé la question d’obliger les clubs pro de rattacher à sa structure une branche féminine. Mais pour Brigitte Henriques, «» .En effet, le seul risque serait de faire gonfler artificiellement une bulle, alors que le football féminin doit grandir étape par étape et surtout faire les choses à sa manière. Celui-ci a séduit aussi parce qu’il a ses propres qualités, et se pose comme une alternative au foot masculin. Ce que questionne Cécile Locatelli, ancienne capitaine l’OL et sélectionneuse des U16 tricolores : «» Le reste viendra de lui-même, grâce aux aventures et aux émotions partagées. Ainsi, les Anglais étaient plus nombreux devant leur poste pour la demi-finale contre les États-Unis (11,7M) que lors de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et Tottenham (11,3M). De l’autre côté de l’Amérique, les Argentines étaient jusqu’ici d’illustres inconnues dans leur pays et ont été accueillies en héroïnes à leur retour après leur élimination en phase de groupes. Autant de petites victoires qui présagent au bout du compte une issue favorable à ce combat, même si en France, des preuves seront attendues à l’heure où le budget du ministère des Sports ne cesse de baisser. La baston ne fait que continuer.