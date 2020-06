Le match le plus dingue de l'histoire de la Bundesliga

Le 29 avril 1978, le Borussia Mönchengladbach pouvait espérer remporter la Bundesliga à la dernière journée. Il lui fallait battre Dortmund par plus de dix buts d’écart pour coiffer le FC Cologne, à égalité de points. Les Poulains de Gladbach ont failli le faire...

« Sortez et marquez ! »

La Fédé allemande enquête...

Par Chérif Ghemmour

Il est 15h30 ce samedi 29 avril 1978 en cette 34et dernière journée de Bundesliga. Pour le titre, les jeux sont « mathématiquement » faits. Le FC Cologne qui s’apprête juste à jouer chez le dernier et relégué Sankt Pauli devance son co-leader, le Borussia Mönchengladbach. Même si à égalité parfaite à 46 points chacun, la différence de buts confortable des Boucs du FC Köln (+40, 81-41) laisse peu d’espoirs aux Poulains de M’Gladbach (+30, 74-44). En clair, si ces derniers veulent être champions, ils doivent battre Dortmund, 11, par plus de dix buts d’écart.) s’interroge la presse ? Impossible, pense-t-on ! Sauf que... Ce Gladbach coaché par le grand Udo Lattek y croit., racontera l’immense buteur d’alors Jupp Heynckes.Il faut dire qu’outre Heynckes, M’Gladbach compte dans ses rangs d’autres champions du monde 1974 allemands tels le défenseur et capitaine Berti Vogts (, le roquet), le gardien doublure de Maier, Wolfgang Kleff, et les milieux Herbert Wimmer et Rainer Bonhof (absent ce 29 avril 1978). Devant, le lutin supersonique danois, Allan Simonsen, a gagné le Ballon d’or 1977. Rivaux numéro 1 du grand Bayern, les Poulains dominent le foot allemand desavec cinq titres de champion (1970, 1971, 1975, 1976, 1977), plus deux Coupes UEFA et une Coupe d’Allemagne. Leur style résolument offensif leur valut un surnom terrifiant, la: l’usine à buts !Dans le vestiaire du Rheinstadion de Düsseldorf (le Bökelbergstadion de Gladbach étant en travaux), Udo Lattek essaye d’y croire encore. Conscient que, il exhorte ses joueurs :Et bam ! La Fabrik entre en action au bout de 27 secondes de jeu sur une tête victorieuse de Super Jupp, qui joue son dernier match pour son club adoré : 1-0 ! Puis la machine s’emballe : 2-0 à la 12d’une frappe du droit du même lascar ! Et coup de boule du Danois Carsten Nielsen une minute plus tard (3-0). Mais la riposte de Dortmund, coaché par Otto Rehhagel, est immédiate : une tête violente sur corner secoue la barre du grand gardienWolfgang Kleff. Ouf ! En cas de but, le rêve se serait définitivement envolé... À la 22minute, Karl Del'Haye remonte tout le terrain côté droit façon Rummenigge et shoote dans la surface : 4-0 ! C’est du délire dans les tribunes. Un assistant branché à fond sur la radio communique une sale nouvelle à son boss Lattek : Heinz Flohe vient de marquer pour Cologne au Sankt Pauli de Hambourg.Heynckes, lui, ignore tout ça et pousse derrière la ligne un centre à la 32: 5-0 ! À la 38minute, son vieux compère Wimmer, qui arrêtera aussi sa carrière après le match, marque de près, face au gardien, dans le petit filet opposé : 6-0 à la pause ! La TV allemande filme au même moment les rues de Mönchengladbach désertées par leurs habitants, accros à ce match de dingue. Les hommes d’Udo Lattek ont quasiment refait la moitié de leur retard sur les Boucs qui mènent toujours 1-0. Là-bas, à Hambourg, les gars de Cologne, abasourdis par le 6-0 à Düsseldorf, s’inquiètent soudainement.À cet instant précis, la différence de buts des Poulains est de +36, celle de Cologne est de +41 : plus que six buts pour passer devant. Otto Rehhagel réclame aux joueurs du BvB au fond du trou de montrer un peu d’honneur et propose à son gardien, le pauvre Peter Endrulat, de laisser sa place. Refus ! En fin de contrat, persuadé que l’hémorragie du score sera jugulée en seconde mi-temps, il veut démontrer qu’il a le niveau Bundesliga et reste à son poste. Alors que le jeu a repris, Otto pense à faire entrer son attaquant-star Siggi Held :"Je dois encore renverser le score ?""Tu as raison, rassieds-toi." » À la 59minute, Jupp Heynckes marque de la tête (7-0), puis à la 61, patate du gauche de Nielsen (8-0), et à la 66, but de renard de Del'Haye : 9-0 ! Pourtant sur le banc, la nervosité agite son coéquipier Rainer Bonhof : Cologne mènerait 3-0 à Hambourg..., racontera Heynckes."Encore trois !""Mais vous êtes dingues ?"Jupp repart et signe d’une volée un quintuplé à la 77minute (10-0), puis Lienen plante à son tour à la 87(11-0). Wolfgang Kleff sauve encore lesd’une superbe parade à bout portant. À la 90, Kulik achève Dortmund d’une mine à ras de terre juste avant la fin : 12-0 au tableau d’affichage ! Tout simplement inouï. Un score record en Bundesliga... Contrat rempli, mais en vain : Cologne a bien coulé Sankt Pauli 5-0 en marquant dans la dernière demi-heure. Le club d’Harald Schumacher remporte le titre pour trois petits buts (+45, 86-41 pour les Boucs et +42, 86-44 pour les). Udo Lattek s’en va rejoindre ses gars sur la pelouse. Il est livide, abattu. Il avait fini par y croire... Le retour en bus à Mönchengladbach dans des rues envahies de supporters consolera la bande de Berti Vogts. Accablé, Wolfgang Kleff ressassera l’incroyable final perdu sur le fil :Peut-être les trois qui ont fait la différence lors d’une défaite à domicile ? Un 5-2 bien tassé. Contre le FC Cologne... Herbert Wimmer déclarera plus tard avoir étéCar du côté du FC Köln, le scepticisme accusatoire à l’annonce de ce 12-0 avait un temps plané à Sankt Pauli, Toni Schumacher confiant ainsi son. Le Borussia Dortmund vira Otto Rehhagel, en poste depuis 1976, dès le lendemain de l’humiliation de Düsseldorf et sanctionnera ses joueurs d’une amende de 2500 Deutsche Mark. Suspicieuse, la DFB – la fédé allemande – enquêtera sur les soupçons de match truqué en auditionnant les joueurs de Dortmund. Le témoignage très fataliste d’Amand Theis () exonérera les joueurs du BvB de toute culpabilité, sous forme d’un simple blâme pour « comportement antisportif » . On ne badine pas avec la