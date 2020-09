Mönchengladbach colle un 8-0 à une D4 en coupe

QB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Barça se sentira un peu moins seul maintenant.Le Borussia Mönchengladbach n'a fait qu'une bouchée du FC Oberneuland ce samedi au 1tour de la Coupe d'Allemagne. Patrick Hermann et Florian Neuhaus ont chacun signé un doublé. Jonas Hofmann, Nico Elvedi, Ibrahima Traoré et Ramy Bensebaini y sont également allés de leur but. Une déculottée qui reste cependant bien moins humiliante pour ce club de D4, opposé à une équipe de Bundesliga, que celle infligée par le Bayern aux Barcelonais le mois dernier (8-2) . Leipzig, Cologne, Francfort ou encore Wofsburg ont également fait respecter la hiérarchie dans les matchs du jour.Outre-Rhin, on ne badine pas avec la Coupe.