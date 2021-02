Monaco voit double face à Brest

Au stade Louis-II, Stefan Jovetić et Kevin Volland ont offert sur la fin une victoire bien méritée à l'AS Monaco contre Brest (2-0). Les Monégasques recollent provisoirement à la troisième place du podium occupée par l'OL, avant le choc de ce soir contre l'OM.

7

Larsonneur, le retour du druide

Jovetić, le récif de trop

Monaco (3-4-3) : Lecomte - Badiashile, Maripán, Disasi (Sidibé, 81e) - C. Henrique, Tchouaméni, Fofana (Fàbregas, 69e), Aguilar (Golovin, 59e) - Volland, Diop (Diatta, 59e), Ben Yedder (Jovetić, 59e). Entraîneur : Niko Kovač.



Brest (4-4-1-1) : Larsonneur - Perraud, Brassier, Chardonnet, Pierre-Gabriel (Faussurier, 81e) - Honorat (Cardona, 73e), Belkebla, Lasne, Faivre - J. Lucas - Mounié (Charbonnier, 73e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.

La richesse d'une équipe de football ne se situe pas uniquement dans son onze de départ, et l'AS Monaco peut en témoigner. À domicile, le club de la Principauté s'est offert un dixième succès en douze journées et a poursuivi sa série d'invincibilité contre Brest. Comment ? Grâce notamment à Stefan Jovetić, entré en jeu à la place d'un Wissam Ben Yedder moins inspiré qu'à l'accoutumée. Après une frappe pour régler sa mire devant un Gauthier Larsonneur en fusion, l'international monténégrin a trouvé la faille grâce à sa justesse technique. Avec quinze tirs dont neuf cadrés, Monaco a mérité sa victoire et recolle aux basques de l'OL (troisième, avant son match contre l'OM). Alléchant, à l'heure du déjeuner.Si le soleil est de la partie pour démarrer cet après-midi azuréen, Monaco compte bien poursuivre sa rayonnante série de 29 points pris sur 33 possibles lors des onze dernières journées de Ligue 1. Pour ce faire, les Asémistes doivent désamorcer la bombe brestoise positionnée en bloc bas. Les hommes de Niko Kovač font le jeu et créent une première alerte suite à un coup de tête au-dessus d'Aurélien Tchouaméni, servi par une galette de Ruben Aguilar (20), puis une seconde sur une frappe d'un Sofiane Diop bien décalé par Wissam Ben Yedder. Mais le tir de l'international français U20 s'envole (26).Monaco poursuit sa pression vers la surface de réparation finistérienne, et obtient un penalty avec une faute de main de Romain Perraud devant l'inoxydable Aguilar. Avec dix buts en dix tentatives depuis sa signature à l'AS Monaco, Ben Yedder se présente devant Gauthier Larsonneur avec un bon capital confiance. Mais le portier brestois sort un arrêt décisif, pour son retour dans le but en tant que titulaire (30). Depuis son arrivée en Ligue 1, Larsonneur a sauvé le quart des pénos concédés (trois sur douze) et retrouve ainsi une légitimité après le court interim de Sébastien Cibois. Ce sauvetage a le mérite de réveiller Brest en fin de première période, mais la reprise au deuxième poteau de Steve Mounié se dérobe du cadre (32). À la pause, Ben Yedder peut repenser à son échec.Pourtant, le capitaine de l'ASM revient sur la pelouse du stade Louis-II avec des idées neuves pour solliciter Larsonneur et sa combinaison rapide avec Kevin Volland oblige le gardien à sortir un arrêt réflexe devant l'international tricolore (47). Les vagues monégasques se poursuivent et Caio Henrique (55), Diop (57) ou Aguilar (58) voient la barre transversale ou l'impassable Larsonneur stopper les tentatives locales. Il faut dire qu'en période de tempête, Brest est habitué à mener son navire à bon port. Dès lors, les Ty' Zefs restent soudés et s'échappent des récifs du Rocher. À l'image de Brendan Chardonnet, royal à la barre… Jusqu'à l'entrée de Stefan Jovetić, suffisamment tueur pour offrir une victoire méritée à son équipe. En fin de match, Volland tue le suspense dans les six mètres. Larsonneur peut avoir la défaite amère : sa copie individuelle était quasiment parfaite. Pas suffisant, face à cet ASM toujours plus crédible dans la peau d'un potentiel candidat au podium. Et au titre ?