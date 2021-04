Monaco vient à bout d'Angers et reste dans le coup

Gêné pendant plus d'une heure par une équipe d'Angers très disciplinée, Monaco a quand même réussi à faire sauter le verrou adverse grâce à un pion de Wissam Ben Yedder, pourtant remplaçant au coup d'envoi (0-1).

Blessures et ennui

Supersub Ben Yedder

Angers (5-3-2) : Bernardoni - Manceau, I. Traoré, Thomas, Pavlovic, Capelle - Coulibaly, Amadou (Bahoken, 27e), Mangani (Thioub, 70e) - Pereira Lage (Cho, 82e), Diony (Ould Khalde, 70e). Entraîneur : Stéphane Moulin.



Monaco (3-4-3) : Lecomte - Sidibé, Disasi (Ballo-Touré, 78e), Maripan - Aguilar (Badiasile, 58e), Fofana, Tchouaméni, C. Henrique - Golovin (Fabregas, 78e), Volland, Jovetic (Ben Yedder, 15e). Entraîneur : Niko Kovač.

Remplaçant pour la cinquième fois de la saison en Ligue 1, Wissam Ben Yedder n'a pas dû attendre cette fois-ci l'heure de jeu pour entrer sur la pelouse. Et pour cause, après un petit quart d'heure et la blessure de Stevan Jovetić, l'international tricolore est venu épauler Kevin Volland, avant d'offrir la victoire à son équipe à dix minutes du terme. Son 18pion en L1, mais aussi et surtout son cinquième de la saison après être sorti du banc. Et pas des moindres.Privé de son maître à jouer, Angelo Fulgini, le SCO d'Angers rentre très bien son match, d'autant que la paire Fofana-Tchouaméni est muselée dès l'entame. Pour autant, les visiteurs se créent la première occasion, mais Jovetić bute sur Paul Bernardoni. Au quart d'heure de jeu, le Monténégrin, auteur de six buts en Ligue 1, doit céder sa place sur blessure, avant d'être imité par Ibrahim Amadou (27), touché à son tour. Pas aidés par ces arrêts de jeu à répétition, les joueurs de Niko Kovač n'arrivent pas à déstabiliser le bloc du SCO, sauf quand Ben Yedder trouve Aleksandr Golovin dans la profondeur, mais le petit lob du Russe est repoussé par Bernardoni (43). En face, les Angevins sont encore moins dangereux, ce qui ne les empêche pas de regagner les vestiaires avec le point du nul en poche.Équipe la plus prolifique de L1 en seconde période, l'ASM ressemble encore à une voiture diesel au retour des vestiaires, et ce, malgré la reprise de Guillermo Maripán qui trouve la barre transversale (53). Un peu plus libres au milieu de terrain, Fofana et Tchouaméni trouvent enfin des relais sur les côtés, et notamment Ruben Aguilar, qui croise lui aussi trop sa frappe pour ouvrir le score (58). Ça y est, on pense que les Monégasques ont enfin décidé de mettre le rythme nécessaire, mais leur manque de fraîcheur et la discipline du bloc angevin les empêchent de multiplier les situations dangereuses. Heureusement pour eux, à l'approche de la fin de la rencontre, Fofana récupère le cuir au milieu de terrain et lance Ben Yedder, qui pique son ballon au-dessus du crâne de Bernardoni. Un but libérateur puisque les gars de Kovač vont pouvoir regarder sereinement le choc entre Lyon et Lille ce dimanche soir, en qualité de dauphin provisoire.