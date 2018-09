Monaco : Tielemans et Jemerson écartés du groupe

? Un groupe de 19 joueurs pour #ASSEASMhttps://t.co/6cdnQiU0Ox — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) 27 septembre 2018

CG

Punitions.Leonardo Jardim a décidé de se passer de Youri Tielemans et Jemerson pour le déplacement à Saint-Étienne vendredi. Auteurs tous les deux d'une prestation catastrophique mardi soir contre Angers (0-1), ils n'apparaissent ni dans la liste des blessés ni dans le groupe de 19 joueurs retenus par le technicien portugais.Un message fort envoyé à son effectif : Jardim veut beaucoup plus d'investissement et n'hésitera pas à punir ceux qui n'affichent pas le bon état d'esprit sur le terrain. Sans s'exprimer clairement sur le cas des deux joueurs, Jardim a fait comprendre en conférence de presse qu'il attendait plus de professionnalisme de la part de ses ouailles. «, a-t-il expliqué.(...). »Par ailleurs, Jardim ne pourra toujours pas compter sur Pierre-Gabriel, Rony Lopes, Jovetić et Subašić, tous les quatre en phase de reprise, dans le Forez.L'ASM n'a plus gagné depuis le 11 août et la 1journée de Ligue 1. Ça urge.