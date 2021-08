Monaco se qualifie et prend rendez-vous avec le Shakhtar

Supérieurs et sereins, les Monégasques ont de nouveau battu avec aisance le Sparta Prague (3-1) ce mardi soir au Stade Louis-II. Une victoire facile qui permet aux joueurs du Rocher d'accéder aux barrages de la Ligue des champions, où ils affronteront un adversaire bien plus coriace sur le papier : le Shakhtar Donetsk.

Un Monaco crescendo

Plus qu'un tour

Monaco (4-4-2) : Nübel - Sidibé, Disasi, Badiashile, Henrique (Jakobs, 60e) - Martins (Diatta, 59e), Fofana, Tchouaméni (Matazo, 60e), Golovin (Diop, 60e) - Volland (Fàbregas, 67e), Ben Yedder. Entraîneur : Niko Kovac.



Sparta Prague (4-3-3) : Niță - Wiesner (Gabriel, 84e), Panak, Hancko, Polidar - Souček, Pavelka, Sáček (Pulkrab, 59e) - Karabec (Patrák, 84e), Hložek (Minchev, 67e), Pešek (Moberg-Karlsson, 67e). Entraîneur : Pavel Vrba.

Par Fabien Gelinat

L'opposition était trop faible pour l'AS Monaco. Ou bien ces derniers étaient simplement trop forts pour ce Sparta Prague. Impériaux aussi bien au match aller qu'au retour, ce mardi soir sur la pelouse de Louis-II, les joueurs du Rocher ont de nouveau pris l'ascendant sans forcer face au champion de République tchèque (3-1). Une domination nette qui rappelle que le troisième du dernier championnat de France postule légitimement pour une place en phase de poules de la Ligue des champions.Avec un seul changement dans le onze de départ concocté par Niko Kovač (Djibril Sidibé titulaire à la place de Ruben Aguilar), les Monégasques débutent très, voire trop tranquillement la rencontre, à l'image d'une passe complètement manquée de Nübel, offrant une énorme opportunité au Sparta et Sáček, contré par Badiashile. Derrière, les joueurs du Rocher se réveillent et poussent sur les buts de Niță, mais le portier roumain du Sparta Prague se montre impérial face à Volland. Monaco domine (64% de possession à la pause, 9 tirs à 2) et gère sans soucis son avance de deux pions acquise en République tchèque au match aller. Mais à l'image de Caio Henrique, intenable sur son côté droit, les hommes de Kovač manquent de précision dans les derniers gestes et rentrent à la pause bredouilles après un belle horizontale de Niță sur un bijou de Golovin que le Russe voyait déjà au fond.L'intensité grimpe dès le début du second acte de chaque côté. D'abord pour le Sparta et Pesek qui voit sa frappe s'envoler, avant que Volland ne manque son duel face à Niță. En grande forme, ce dernier ne peut en revanche absolument rien faire sur l'ouverture du score de Gelson Martins, qui part « ligne de fond » avant d'envoyer une praline en angle très fermé sous la barre du gardien de 34 ans, surpris et impuissant. Le Portugais se distingue quelques instants plus tard dans la surface tchèque, tentant une nouvelle fois le coup en solitaire, sans réussite, plutôt que de servir Golovin sur sa gauche. Lesprennent totalement l'eau et encaissent un deuxième but rapidement sur un caviar de Ben Yedder pour Golovin, qui place non sans mal le ballon petit filetLe contrat rempli et le break fait, Kovač peut se permettre de faire souffler ses cadres et remercier l'absence de la VAR sur le but refusé à Hložek pour un hors-jeu inexistant. En revanche, il aura certainement quelques mots à adresser à Nübel, coupable d'une nouvelle grosse erreur de relance punie cette fois par Moberg-Karlsson. Une boulette sans conséquence et effacée trois minutes plus tard par Diop, qui laisse parler son talent pour éteindre Panak et Niță. Place désormais au prochain et dernier tour de qualification, qui s'annonce bien plus relevé contre le Shakhtar Donetsk de Roberto De Zerbi.