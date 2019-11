Monaco se reprend, Strasbourg se promène

Au cours d'une nouvelle soirée peu spectaculaire en Ligue 1, Monaco s'est remis la tête à l'endroit en disposant de Dijon (1-0), pendant que Strasbourg régalait la Meinau face à Nîmes (4-1). Dans les autres rencontres, les attaquants sont restés muets, Lille ne parvenant pas à faire plier Metz (0-0), et Reims se contentant d'un point contre Angers (0-0).

Monaco était prévenu : Dijon aime enquiquiner les gros noms cette saison. Après deux nuls contre Lyon et Marseille et un succès de prestige contre le PSG , la bande de Jobard espérait confirmer ce constat à Louis-II. Si les Dijonnais laissent le ballon aux gars du Rocher, ils se présentent en Principauté sans complexes et agitent la pire défense du championnat, Cadiz et Chouiar obligeant Lecomte à la parade. Mais voilà, l’ASM sait qu’elle peut compter sur son attaque de feu pour se remettre dans le droit chemin. De retour après un petit bobo, Slimani signe une huitième passe décisive pour Golovin, dont la frappe puissante vient à bout de Gomis (1-0, 42). Pas vraiment une raison pour gagner en sérénité, Dijon ne se gênant pas pour essayer de recoller au score, toujours grâce au duo infernal Chouiar-Cadiz. Mais dans une rencontre animée, les portiers ont l'occasion de briller : Lecomte sauve sa défense, puis se retrouve chanceux sur la barre de Cadiz (87), alors que Gomis frustre à plusieurs reprises Martins et Golovin. Et voilà Monaco de retour dans la première partie de tableau, à une petite unité du podium, pendant que Dijon glisse de nouveau dans la zone rouge.Après deux nouvelles défaites à l'extérieur, les Dogues voulaient retrouver du mordant à domicile. Mais samedi soir, le spectacle était plutôt dans les tribunes de Pierre-Mauroy, où les DVE - un groupe ultra lillois - ont pu fêter leur trente ans à coups de fumigènes. Et le terrain ? Pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est plusieurs parades d'Oukidja, bien décidé à gâcher la fête des supporters sur les rares opportunités des Dogues. Si Lille contrôle le ballon, Bamba et Ikoné ne sont pas vraiment inspirés pour briser le double rideau d'un Metz, trop rarement dangereux pour s'offrir un deuxième succès cette saison loin de Saint-Symphorien. Même si l'histoire aurait pu prendre une autre tournure à la 63minute : parti au but, Delaine doit quitter la pelouse après un découpage de Reinildo, seulement averti d'un carton jaune, au grand désarroi d'Hognon. Un coup de chance pour le LOSC, et un nouveau coup dur pour Metz, déjà marqué par l'accident de Cabit cette semaine. La fin d'une semaine inquiétante pour Lille, provisoirement sur le podium.Les montagnes russes ne s’arrêtent jamais à Strasbourg. À la rue à l’extérieur depuis le début de saison, le Racing a pris quasiment l’intégralité de ses points (11 sur 12) à la maison. La réception d’une équipe nîmoise lanterne rouge n’effraie pas les hommes de Laurey, qui mettent rapidement à contribution Dias, alors que Valls fracasse le poteau de Sels (9). La seule morsure des Crocodiles dans une première période dominée par les locaux. Ajorque ouvre le bal, récupérant un centre de Thomasson avec un peu de réussite pour marquer de près (1-0, 14). Pas rassasiés, les attaquants strasbourgeois bousculent Nîmes, sauvé par Dias et la VAR, l’arbitre revenant sur sa décision d’accorder un penalty pour une faute de Miguel. Peu importe, Mothiba persévère et profite d’un centre parfait d’Ajorque pour ouvrir son compteur cette saison d’un joli plat du pied (2-0, 45+2).Fin du suspense ? Pas tout à fait, les Nîmois reprenant espoir au retour des vestiaires grâce à une percée de Duljević et une belle enroulée de Philippoteaux (2-1, 48). Panique à bord : Strasbourg ne contrôle plus la rencontre, commet trop d'erreurs techniques et laisse son adversaire espérer. Sauf que Miguel doit laisser ses copains à dix après une deuxième biscotte (66). Liénard s'occupe de la sanction, envoyant le cuir dans le petit filet opposé sur un coup franc excentré (3-1, 70). Cette fois, c'est la fin du suspense, et Strasbourg se permet même de saler l'addition avec un nouveau pion de Mothiba (4-1, 85), encore une fois idéalement servi par Ajorque. Nîmes enchaîne un sixième match d'affilée sans gagner en Ligue 1, et Strasbourg se tourne vers un nouveau défi : briller à l'extérieur après la trêve.Il y avait eu la gueulante de Stéphane Moulin avant la rencontre : «» Puis, il y a eu un match, pas vraiment emballant, entre Angers et Reims, à l'affût des premières places au classement (comme de nombreuses équipes en Ligue 1). Si les Angevins méritent probablement leur place de dauphin après douze journées, ils peinent à prendre le dessus sur Reims, pas vraiment inspiré non plus. Deux petites alertes pour Rajković : un superbe coup franc d'Alioui et une tentative de Pereira Lage. Après la pause, David Guion effectue un ajustement tactique : les Champenois passent en 4-3-3. Sans succès, les Rémois n'inquiétant Butelle que sur coups de pied arrêtés, alors qu'Angers doit terminer la partie à dix après l'expulsion de Fulgini (70). Résultat : Angers doit faire le dos rond et résiste pour arracher un point suffisant pour conserver sa deuxième place, en attendant les rencontres de dimanche.