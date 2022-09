Monaco se prend les pieds dans le tapis face à Ferencváros

Monaco (3-4-3) : Nübel - Disasi, Sarr (Boadu, 82e), Badiashile - Vanderson (Aguilar, 46e), Fofana, Camara, Caio Henrique - Diatta (Akliouche, 46e), Ben Yedder (Embolo, 66e), Golovin (Jakobs, 74e). Entraîneur : Philippe Clement.



Ferencváros (4-2-3-1) : Dibusz - Wingo, S.Mmaee, Knoester, Botka - Bešić (Vecsei, 70e), Laïdouni - Traoré, Zachariassen (Esiti, 90e), Nguen (Gojak, 64e) - R.Mmaee (Boli, 64e). Entraîneur : Stanislav Cherchesov.

Hongrie jaune en Principauté ce jeudi soir.Absent des débats avant d'être malchanceux en fin de partie, Monaco tombe face à Ferencváros au Louis-II (0-1). À force d'espérer disputer la Ligue des champions, les Monégasques ont, pendant les 45 premières minutes, oublié qu'ils jouaient bien les jeudis cette saison. Au cours d'un premier acte assez terne, seule une frappe de Golovin, très en jambes depuis la reprise, vient offrir une occasion à Dibusz de se mettre en évidence (34). Les Hongrois dominent les débats et passent proche d'ouvrir le score, mais l'arbitre assistant, et la VAR, les rattrape par le col (20). Loin de lâcher l'affaire, les hommes de Cherchesov continuent de pousser et obligent Nübel à sortir deux parades face à à Traoré (32) puis Laïdouni (40).Revigorés par le passage aux vestiaires et l'entrée du remuant Akliouche, l'ASM change de visage à la reprise. Golovin (47), Camara (54) et Jakobs (75) tentent tour à tour leur chance, mais sans parvenir à tromper le portier hongrois. Sur corner, Badiashile y v a lui aussi de son coup de casque, mais n'accroche pas le cadre (72). À force de vendanger, Ben Yedder, encore très discret ce jeudi soir, et ses partenaires finissent par se faire punir. Sur un bon centre hongrois, Vecsei claque une volée détournée coup sur coup par Disasi et Aguilar et sur laquelle Nübel est finalement trop courtReims est prévenu, les Monégasques risquent d'être Vecsei dimanche prochain.