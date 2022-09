Monaco se paye l'OL

Au terme d'un match équilibré, les Monégasques ont finalement pris le dessus grâce à leur talent sur les coups de pied arrêtés et enchaînent une troisième victoire consécutive. Même s'ils ont fait trembler Monaco dans les derniers instants, les Lyonnais, encore défaillants défensivement, concèdent un second revers de rang.

Au coude-à-coude

Olympique lyonnais (4-3-3) : Lopes - Gusto, Mendes (Cherki, 75e), Lukeba, Tagliafico - Lepenant (Reine-Adélaïde, 75e), Caqueret (Dembélé, 62e), Tolisso (Faivre, 82e) - Tetê, Lacazette, Toko Ekambi. Entraîneur : Peter Bosz.



Nübel - Disasi, Maripán (Sarr, 68e), Badiashile - Vanderson (Aguilar, 72e), Camara, Fofana, Henrique - Diatta (Martins, 86e), Embolo (Ben Yedder, 86e), Golovin (Jakobs, 86e). Entraîneur : Philippe Clément.

Si tout n'a pas encore été parfait, la machine monégasque commence à se mettre en route. Face à l'OL ce dimanche, Monaco a glané un troisième succès consécutif, le premier de la saison à Louis-II. Mieux organisés tactiquement et plus solides défensivement, les joueurs de Philippe Clément ont fini par prendre le dessus grâce à leur force sur coups de pied arrêtés. Une tête consécutive à un corner, puis une autre après un coup franc moins de dix minutes plus tard, et cela a suffi pour mettre l'OL dans le rétro. Les Lyonnais, entreprenants en fin de rencontre, enchaînent donc un second revers de rang et, comme à Lorient mercredi, n'ont pas montré grand-chose d'intéressant, malgré un certain effort d'application sur les phases défensives.Les hôtes n'ont jamais gagné de la saison à domicile, les visiteurs n'ont encore jamais pris les trois points hors de leurs bases : qui pour enfin rompre le mauvais sort ? Les premières minutes montrent surtout que Monégasques et Lyonnais sont à peu près au même niveau. Le premier frisson est rhodanien, alors que Gusto envoie un bon centre à mi-hauteur sur lequel Lacazette est un peu trop court pour couper (10). Sans trop attendre, les Monégasques exploitent à leur tour les largesses défensives des ailes lyonnaises. D'abord, Golovin, à gauche, centre vers Diatta qui trouve le poteau (15). Puis dans la minute qui suit, à droite ce coup-ci, Vanderson envoie un bon ballon dans la surface, mais le coup de casque d'Embolo est trop axial pour battre Lopes (16). Monaco rend la vie très dure à Lacazette, mais l'ancien d'Arsenal, après avoir combiné avec Caqueret, trouve un peu d'espace et déclenche une demi-volée spontanée, mais ne surprend pas Nübel (21).Les débats sont assez équilibrés, et les occasions, bien qu'existantes, minimes. Dans les airs, Embolo prend souvent le dessus sur Thiago Mendes et libère des espaces pour Golovin. Juste avant la pause, le Russe, débarrassé de Mendes par son coéquipier suisse, envoie une superbe demi-volée à l'entrée de la surface et oblige Lopes à s'employer (43). Dès le retour des vestiaires, les deux équipes mettent de l'intensité, et l'OL, après un corner joué à deux bien négocié, se montre dangereux dans la surface monégasque. Après un petit cafouillage, la frappe de Lacazette est finalement contrée et les hommes de Philippe Clément respirent (47). Ils retiennent à nouveau leur souffle alors que Tolisso envoie Lacazette se présenter face à Nübel. Le portier allemand, avec une sortie à la Neuer, remporte son duel et empêche Lyon de prendre l'avantage (53).Ça tombe bien, parce que l'ASM ouvre le score quasiment dans la foulée. Caio Henrique botte un bon corner depuis la droite et Badiashile, pas très bien marqué par Mendes, arrive pleine balle pour smasher le ballon dans la cage de Lopes. Les Monégasques s'engouffrent dans la brèche et appuie là où ça fait mal : les coups de pied arrêtés. Henrique, encore lui, frappe un bon coup franc qui se mue en offrande pour Maripán, dont le coup de tête aggrave le score. C'est le septième but de Monaco sur phase arrêtée depuis le début de la saison. Peter Bosz jette tous ses attaquants dans la bataille, quitte à laisser Lukeba tout seul dans l'axe de la défense. Un choix payant, puisque Cherki, à droite, centre et trouve Toko Ekambi au second poteau, qui conclut d'une belle reprise de volée. Lyon continue de pousser, et Dembélé, lui aussi entré en jeu, voit la balle du 2-2 être repoussée par la tête de Nübel (90). Rageant pour l'OL, exaltant pour les Asémistes.