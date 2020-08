Monaco se contente d'un point contre Reims

Pour la première de Niko Kovač sur le banc, l'AS Monaco n'a pas pu faire mieux qu'un match nul à domicile contre Reims (2-2). Après avoir reçu une leçon de réalisme dans les vingt premières minutes en concédant deux buts, le club de la Principauté a réussi à revenir dans la partie grâce à sa charnière centrale.

Monaco (4-3-3) : Lecomte - Aguilar, Disasi, Badiashile, Ballo-Touré - Fofana, Tchouaméni, Golovin (Aholou, 87e) - Martins (Geubbels, 81e), Ben Yedder, Onyekuru (Diop, 46e). Entraîneur : Niko Kovač.



Reims (4-4-2) : Rajković - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Kutesa (Berisha, 56e), Munetsi, Chavalerin, Cafaro (Sierhuis, 60e) - Dia (Cassama, 78e), Touré (Zeneli, 60e). Entraîneur : David Guion.

Il n'y a pas si longtemps, une affiche Monaco-Reims pouvait laisser présager un grand écart sur la pelouse. D'un côté, un club richissime pouvant s'offrir des joueurs de classe. De l'autre, une équipe plutôt conditionnée à jouer le maintien. Mais aujourd'hui, tout a changé : Reims commence cette nouvelle saison de Ligue 1 dans la peau d'un européen, et l'ASM reste sur deux saisons décevantes en Ligue 1 (dix-septième et neuvième). Une nouvelle tendance qui s'est confirmée dans ce match animé comptant pour la première journée de championnat, qui aura vu Monaco remonter deux buts au Rémois (2-2) après une entame catastrophique.Au stade Louis-II, devant quelques milliers de chanceux en tribunes, le début de partie vient rappeler que la saison 2019-2020 n’est pas un souvenir si lointain. Le Reims de David Guion est toujours aussi enquiquinant à jouer, et Niko Kovač ou non, l’AS Monaco retrouve ses problèmes défensifs. Résultat, le club de la Principauté se fait rapidement surprendre sur une longue relance de Rajković : Touré prend le dessus sur son ancien pote Disasi, claque une déviation bien sentie et voit Dia prendre la profondeur dans le dos de Badiashile pour aller tromper Lecomte d’une frappe croisée (0-1, 5). Une première douche froide, sur le Rocher. Puis une deuxième un quart d’heure plus tard quand le jeune Touré, 18 ans, profite d’une récupération haute et de ne pas être attaqué par les défenseurs monégasques pour faire le break (0-2, 21). Un but validé par la VAR, alors que la bande de Ben Yedder réclamait une main de Foket sur l’action précédente. Un départ cauchemar pour Kovač (deux tirs cadrés, deux pions pour Reims), qui voit son équipe contrôler le ballon (80 % de possession à la pause) et enchaîner les tentatives maladroites dans les vingt derniers mètres, Ben Yedder touchant même la barre de près (39). Heureusement pour le technicien germano-croate, la roue va bientôt tourner.Les visiteurs pensaient conserver leur matelas jusqu'à l'entracte, mais ils finissent par craquer dans le temps additionnel d'un premier acte animé. Sans solution pour faire flancher le 4-4-2 rémois dans le jeu, les Monégasques s'en remettent aux coups de pied arrêtés. Sur un corner de Golovin, une remise de Tchouaméni permet à Disasi de fêter ses retrouvailles avec son ancien club avec un but de la caboche (1-2, 45+2). Une façon pour le défenseur de 22 ans, pas impérial dans les airs défensivement ce dimanche, de corriger le tir. La confiance change tout doucement de camp, Reims étant incapable de mettre le pied sur le ballon et se contentant de faire le dos rond. Moins réaliste en seconde période, à l'image des opportunités manquées par Touré (52) et Berisha (60), Reims laisse Monaco revenir dans le match et recoller au score.Après une première alerte de Diop (47), entré à la place du discret Onyekuru, il faut un nouveau coup de pied arrêté botté par Golovin pour tromper la vigilance de la défense rémoise. À la réception d'un coup franc de l'international russe, Badiashile égalise après un délicieux enchaînement contrôle porte-manteau/frappe dans la surface (2-2, 55). Reims ne change pas pour autant de stratégie : un bloc aussi bas que solide, et la fraîcheur de Zeneli pour faire la différence en contre. Pas suffisant pour reprendre l'avantage, mais pratique pour contenir les offensives monégasques et priver Ben Yedder de ballon potable. Dans le temps additionnel, Reims se fera quand même deux dernières frayeurs : l'excellent Faes se jette pour empêcher Aholou de planter, et Dibasi manque l'occasion de s'offrir un doublé. Incroyable, mais vrai : après avoir été mené 2-0, Monaco pourrait presque accueillir le point du nul avec quelques regrets.