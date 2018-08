Monaco sans défense

L'AS Monaco aborde sa saison avec une défense qui pose question, entre faillites individuelles et bloc à reconstruire.

La défense sans défense

Les occasions manquées

Par Chris Diamantaire

» Si l'AS Monaco a fait sienne depuis longtemps la maxime de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il y a bien un secteur où le mouvement perpétuel semble s'être figé : la défense du Rocher. Malgré deux recrues – Pierre- Gabriel et Barreca –, le club de la Principauté devrait entamer sa saison avec autant si ce n'est plus de doutes qu'il s'en est construit l'année dernière. La faute à une préparation tronquée par les blessures et le retour tardif des mondialistes, mais surtout à un équilibre global à rebâtir.S'il est impossible d'éluder la gêne que procure désormais chaque apparition de Raggi, l'inexpérience de Serrano ou la baisse de niveau de la charnière Glik- Jemerson , la clé demeure collective. Bruno Irles , ancien défenseur de l'AS Monaco , relève les rouages difficiles à huiler avant chaque reprise : «» Il était déjà un peu précaire la saison dernière, Monaco compensant sa fragilité (45 buts encaissés en championnat, 16 en Ligue des champions) par une efficacité offensive forçant l'admiration. Des failles défensives imputables à toute l'équipe, note l'ancien directeur du centre de formation de l' ASM : «Mais au-delà des réglages collectifs, forcément plus longs à mettre en place au sein du mouvant effectif monégasque, demeurent des interrogations sur les individualités. Alors que Sidibé et Subašić ont repris tardivement, personne n'a semblé marquer de points en leur absence. Le poste de gardien pourrait être une vraie question dans l'absolu, et il y avait le temps de la poser. Le portier croate, bien que décisif au printemps avec son club et cet été avec son pays, paraît être arrivé depuis un moment au bout de ses capacités. Mais, si Roma a eu son Ruffier, il est peu probable de voir le déclinant Benaglio recouvrer une seconde jeunesse et ainsi jouer un mauvais tour à Suba. Dossier clos. Idem pour Sidibé, qui, sauf complications avec son genou ou départ, devrait tranquillement retrouver son couloir en septembre. Jardim n'aime pas bousculer la hiérarchie et personne ne la bouscule pour lui.C'était pourtant le moment. Ils étaient trois à pouvoir en profiter et Almamy Touré semblait avoir gagné la bataille. Mais, comme une mauvaise habitude, le Franco-Malien s'est blessé en fin de préparation. Ce qui chagrine forcément Bruno Irles , mais ne l'étonne pas outre-mesure : «Pierre- Gabriel , peu utilisé en préparation, aura lui une fenêtre de tir à Nantes , Raggi ayant le bon goût d'être forfait. À gauche, Jorge écarté, le match se jouera entre Serrano et la recrue Barreca. L'Italien, au profil plus tape-à-l'œil, sort d'une saison quasi-blanche au Torino . Mais Jardim devrait en faire son titulaire à terme. Seule la défense centrale sera épargnée de la saine concurrence. Pas choquant, mais frustrant pour l'ancien entraîneur de la CFA monégasque : «» Qu'importe le style, le seul projet de Jardim sera de gagner ce samedi à la Beaujoire. Sa meilleure défense.