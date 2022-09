Monaco sabre Reims

RB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Locko (22) pour les ChampenoisEncore un rouge qui tache.Finir le match à onze : tel était l’un des objectifs du Stade Reims en ce dimanche après-midi, à l’occasion de la réception de l’AS Monaco. Las, les Champenois ont vu l’un des leurs être expulsé pour la cinquième fois de la saison et cela a indéniablement profité aux visiteurs, nets vainqueurs à Auguste-Delaune (0-3). Un scénario d’autant plus frustrant pour les hommes d’Óscar García que le carton rouge infligé à Bradley Locko après une semelle - bien réelle mais sans doute totalement involontaire - sur le mollet gauche de Breel Embolo pouvait paraître bien sévère (22). Pas de quoi émouvoir les Monégasques, qui ont profité de cette supériorité numérique pour prendre les choses en main. Les hommes de Philippe Clement ont toutefois eu du mal à solliciter Yehvann Diouf, titularisé dans le but rémois en lieu et place de Patrick Pentz, relégué sur le banc des remplaçants.Le jeune portier du club marnais a eu moins de réussite au retour des vestiaires. Monté aux abords de la surface adverse, Axel Disasi a centré en direction d’Aleksandr Golovin, buteur de près d’une jolie tête plongeante. Reims n’a certes pas abdiqué, Junya Ito s’est démené et Emmanuel Agbadou a même expédié un coup de casque sur la barre (61). Mais Monaco n’a pas franchement tremblé et a plié le suspense en fin de rencontre. Lancé dans la profondeur par Breel Embolo, Takumi Minamino a inscrit son premier but avec l’ASM. Jusque-là peu inspiré et pas assez tranchant, Wissam Ben Yedder a lui aussi débloqué son compteur en Ligue 1 cette saison, grâce à une belle frappe enroulée du gauche. Emballez, c'est pesé.Voilà comment la formation de la Principauté, provisoirement cinquième, se relance après son couac européen face à Ferencváros (0-1) Diouf - Gravillon, Agbadou, Abdelhamid - Busi (Cajuste, 54), Munetsi, Zeneli (Diakité, 46, puis Holm, 83), Lopy (Mbuku, 76), Locko - Ito, Balogun.Óscar García.Nübel - Aguilar (Vanderson, 11), Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Akliouche (Gelson Martins, 66), Fofana, Matazo (Camara, 46), Golovin (Minamino, 65) - Embolo, Ben Yedder.Philippe Clement.