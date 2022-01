Monaco s'en remet à Ben Yedder contre Clermont

16 - Wissam Ben Yedder a inscrit ses 15e et 16e buts après être entré en cours de jeu en Ligue 1, devenant le 2e meilleur buteur après être sorti du banc dans l'histoire du championnat derrière Souleymane Camara (26). Super Sub. #ASMCF63 pic.twitter.com/qKtatSAAUI — OptaJean (@OptaJean) January 16, 2022

AS Monaco (4-2-3-1) : Nübel - Aguilar, Maripán, Disasi (Matsima, 81e), Jakobs (Ben Yedder, 45e) - Lucas (Fofana, 67e), Tchouaméni - Martins (Vanderson, 67e), Henrique, Diop - Volland (Akliouche, 81e). Entraîneur : Philippe Clément.



Clermont Foot 63 (4-2-3-1) : Djoco - Zedadka, Hountondji, Ogier (Albert, 74e), N'Simba - Magnin, Abdul Samed - Dossou (Mendy, 63e), Berthomier (Diaby, 74e), Rashani (Busquets, 86e) - Hamel (Tell, 74e). Entraîneur : Pascal Gastien.

Ben Yedder aura sauvé les meubles et permis à Philippe Clement de s’offrir sa première victoire en Ligue 1 depuis son arrivée sur le banc monégasque, le tout au stade Louis-II.Clermont continue de son côté sa disette offensive en l’absence de Mohamed Bayo, parti grossir les rangs de la Guinée à la CAN. Avec cette victoire 4-0, l’AS Monaco enchaîne un onzième match sans défaite à domicile. Pourtant, à l’heure de la sieste, les acteurs de la rencontre ont d’abord eu du mal à rappeler à un Louis-II clairsemé qu’il y avait match ce dimanche. Les Monégasques avaient semblé donner le ton dès la deuxième minute de jeu, lorsque l’arbitre a sifflé un penalty à la suite d'un duel entre Jodel Dossou et Sofiane Diop dans la surface clermontoise. Longuement checké par la VAR, monsieur Jérémy Stinat a finalement décidé de l’annuler trois minutes plus tard. Ouparine Djoco, le nouveau numéro 1 dans les cages auvergnates, a permis aux siens de ne pas plonger si tôt face aux quelques attaques tranchantes monégasques avant que les débats ne s’égalisent. Les quelque 2000 spectateurs présents au Rocher sont sortis de leur sommeil à la toute fin de la première période par Sofiane Diop, trouvé par Jean Lucas sur une aile de pigeon. D’abord refusé, puis accordé. Les joueurs de l’AS Monaco, timides, sont donc rentrés aux vestiaires avec une courte avance.À la mi-temps, Wissam Ben Yedder est entré pour venir éteindre le volcan auvergnat. Dix minutes plus tard, Caio Henrique - enfin replacé comme latéral gauche, après des performances compliquées en numéro 10 - a centré pour l’international français qui n’a eu qu’à pousser au fond des filets. Tout juste revenu d’une infection de la Covid,a de nouveau frappé et obtenu un penalty à l’expérience à la suite d'un très bon appel en profondeur qu'il a transformé. Les Monégasques se sont ensuite contentés de faire tourner, face à des Clermontois qui n’ont cadré aucun de leurs deux tirs en seconde période. Caio Henrique est venu finir de couler les hommes de Gastien en fin de match, en inscrivant son premier but sous les couleurs de l’AS Monaco grâce à un peu de chance ou de malchance pour Djoco. Loin de la démonstration, Philippe Clement s’en est finalement remis aux individualités qui faisaient déjà les succès de Niko Kovač : Aurélien Tchouaméni, Sofiane Diop, Ben Yedder et Caio Henrique (à son poste).On est loin du jeu ultra offensif promis, mais une victoire 4-0, ça se prend.