Monaco revient de loin à Angers

Angers (4-1-4-1) : Butelle - Ab. Bamba, I. Traoré, Pavlović, Manceau - Mangani (El-Melali, 70e) - Fulgini (Reine-Adelaïde, 57e), N'Doye, Mangani, Santamaria, Tait - Bahoken (Thomas, 85e). Entraîneur : Stéphane Moulin.



Monaco (4-2-3-1) : Subasić - Sidibé, Glik, B. Badiashile, Ballo-Touré - Ad. Silva, Fábregas - G. Martins, Golovin (Chadli, 85e), R. Lopes (Carlos Vinícius, 66e) - Falcao. Entraîneur : Leonardo Jardim.

Non, Kylian Mbappé n'est pas le seul à claquer des doublés en Ligue 1.Pour réduire au silence ce Monaco Stéphane Moulin avait décidé de changer de système, lâchant sa défense à cinq pour blinder son milieu de terrain. Une bonne idée pour réduire l’influence du trio Fàbregas- Silva -Golovin. Pas de quart d’heure d’observation dans cette partie, les deux équipes se portent vers l’avant. Les Angevins sont même les premiers à se montrer dangereux, avant que l’ ASM ne pousse sur la cage de Butelle avec le virevoltant Martins. Mais le SCO finit par surprendre le club de la Principauté, se permettant même de rentrer aux vestiaires avec deux pions d’avance grâce au doublé de Tait. Le joueur de vingt-six ans a d’abord un peu de réussite dans ses dribbles et bénéficie de contres favorables avant d’envoyer une frappe soudaine entre les pattes de Subasić (1-0, 22). Puis, il profite d’un mauvais renvoi de Badiashile pour battre une deuxième fois le portier monégasque d’une belle enroulée à l’entrée de la surface (2-0, 45). Monaco a largement le contrôle du ballon, mais ne parvient pas vraiment à inquiéter une défense angevine solide en première période. Alors, après la pause, les hommes de Jardim retiennent la leçon et frappent d'entrée. Après une belle ouverture de Fàbregas, Golovin trouve Falcao dans la surface et la frappe croisée du Colombien trompe Butelle (2-1, 49). La rencontre est complètement relancée : Angers recule un peu plus, laissant la possibilité aux visiteurs les opportunités pour égaliser. Mais Falcao et Martins butent sur le dernier rempart angevin, Fàbregas négocie mal deux coups francs bien placés et Angers n'est pas loin de tuer le match par Tait et N'Doye. Il faut finalement attendre un penalty obtenu par Vinícius et transformé par Falcao pour voir Monaco recoller au score (2-2, 80).aura finalement fait craquer le SCO, qui aurait même pu tout perdre dans les derniers instants de la partie. Un petit point, c'est toujours ça de pris.Et hop, un cinquième match sans défaite pour Monaco , comptant désormais six unités d'avance sur Caen , pendant qu' Angers se dirige tranquillement vers le maintien.