Monaco retrouve des couleurs contre Angers

Nübel - Akliouche (Diatta, 73e), Disasi, Maripán, Sarr (Vanderson, 46e), Jakobs (Henrique, 55e) - Fofana, Matazo, Minamino (Golovin, 55e) - Embolo (Volland, 68e), Ben Yedder. Entraîneur : Philippe Clément.



Fofana - Valery (Bamba, 46e), Hountondji, Amadou, Mendy, Capelle - Hunou (El Melali, 74e), Bentaleb, Ounahi - Salama (Sima, 68e), Abdelli (Taibi, 73e). Entraîneur : Gérald Baticle.

Aleksandr Goalovin.Sans avoir été particulièrement brillant, Monaco s'est imposé à domicile ce dimanche face à la lanterne rouge Angers (2-0), qui enchaîne un terrible cinquième revers consécutif. De quoi retrouver le sourire - et rattraper Marseille - pour la formation de la principauté, après quatre rencontres sans succès toutes compétitions confondues.Les Monégasques tiennent le ballon en entame, mais n'en font pas grand-chose. Les plus dangereux sont les Angevins, qui contrent et exploitent les erreurs défensives des locaux, à l'image d'une percée d'Adrien Hunou mal terminée par Pierrick Capelle (16). Il faut attendre la demi-heure de jeu pour que Monaco enquiquine Yahia Fofana. Wissam Ben Yedder bute d'abord sur l'ancien Havrais en s'essayant depuis un angle fermé (34). Puis l'attaquant asémiste pousse Ibrahim Amadou à faire faute dans sa surface grâce à un contrôle en aile de pigeon : penalty logique, mais l’international français est refroidi par un excellent Fofana qui plonge parfaitement sur sa droite (39).Au retour des vestiaires, Philippe Clément fait entrer Vanderson et repasse en 4-4-2. Même si une frappe de Capelle oblige Alexander Nübel à s'employer (51), ce changement de système fait du bien aux joueurs du Rocher : Ben Yedder est trouvé dans la surface et temporise pour transmettre à Vanderson qui centre fort en première intention ; à l'affût, Breel Embolo se jette et tacle le ballon dans les filets pour ouvrir le score. Les remplaçants monégasques font le taff puisque Aleksandr Golovin, décalé à gauche par Kevin Volland après une belle remise de Ben Yedder, envoie une merveille de frappe enroulée dans la lucarne opposée pour doubler la mise et sceller ce succèsAngers reste dernier de la classe.