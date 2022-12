Monaco repart du bon pied à Auxerre

Auxerre (4-4-1-1) : Costil - Zedadka, Jubal, Jeanvier, Mensah - Sinayoko, SAkhi, Touré, Perrin (Da Costa, 60e) - Autret (M'Changama, 60e) - Niang (Hein, 80e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Monaco (4-4-2) : Nübel - Aguilar (Disasi, 71e), Marípan, Sarr, Jakobs - Martins (Vanderson, 77e), Matazo (Fofana, 46e), Camara, Minamino (Golovin, 46e) - Embolo, Ben Yedder (Ben Seghir, 46e). Entraîneur : Philippe Clement.

De retour en Ligue 1 et devant son public, Auxerre n’est pas parvenu à concrétiser sa bonne prestation en victoire pour sortir de la zone rouge. Pire, les hommes de Christophe Pélissier se sont inclinés en toute fin de match (2-3) suite à un éclair de génie d’un gamin de 17 ans, Eliesse Ben Seghir, qui permet à l’ASM de grimper à la cinquième place.Il aura pourtant fallu attendre la 25minute et la volée non cadrée de Zedadka pour avoir un premier frisson à l’Abbé-Deschamps. Jusque-là, joueurs de l’AJA et de l’ASM se livraient une bataille tactique dans laquelle les locaux posaient de gros problèmes à leurs adversaires du jour. Quelques secondes plus tard, Birama Touré s’écroule dans la surface et offre la possibilité à M’Baye Niang d’ouvrir le score. Ce dernier ne se fait pas prier, mais sera imité juste avant la pause par Wissan Ben Yedder, également sur penalty.En voyant les siens mis en difficulté, Philippe Clement réalise un triple changement à la pause. Ce qui métamorphose le visage de l’ASM et Golovin, suite à une récupération haute, sert Ben Seghir pour lui offrir son premier but pour sa deuxième apparition dans l’élite. Mais les Auxerrois n’abdiquent pas et sur un corner de la gauche, Fofana trompe son propre gardien. Mais voilà, l’efficacité change de camp et rejoint celui de l’insouciance du premier match en Ligue 1 de Ben Seghir. En toute fin de partie, le gamin de 17 ans revient vers son pied droit et envoie une feuille morte dans le petit filet de Costil pour offrir la victoire aux Monégasques.Et vous, vous faisiez quoi à dix-sept ans ?