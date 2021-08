Monaco et Sofiane Diop remportent la bataille de Troyes

Au terme d'une rencontre très plaisante à regarder, l'AS Monaco s'impose sur la pelouse de l'ESTAC (1-2). Un doublé de Sofiane Diop a permis au club de la principauté d'arracher son premier succès en championnat. Mais que ce fût dur...

Tchouaméni, l'homme à tout faire

La grâce de Diop

Troyes (3-4-2-1) : Gallon - Y. Salmier, Giraudon, El Hajjam (Azamoum, 71e) - Biancone (Lumeka, 78e), Tardieu, R. Kouamé, Ripart - M. Baldé (B. Domingues, 78e), Chambost (I. Kaboré, 55e) - Touzghar. Entraîneur: Laurent Batlles.



AS Monaco (4-2-3-1) : Nübel - Henrique, Badiashile (Matsima, 76e), Maripán (Disasi, 66e), Aguilar - Tchouaméni, Y. Fofana - S. Diop (Jakobs, 87e), J. Lucas (Isidor, 65e), G. Martins (Matazo, 87e) - Ben Yedder. Entraîneur: Niko Kovač.

Ce n'était pas de tout repos, mais l'AS Monaco l'a fait, enfin. Les hommes de Niko Kovač ont empoché la première victoire de leur saison 2021-2022 de Ligue 1 sur la pelouse de Troyes. Comme contre le PSG en match d'ouverture , l'ESTAC n'a pas du tout démérité mais le résultat est le même : une défaite 2-1, synonyme de dernière place conservée au classement général malgré des intentions offensives et du beau spectacle. De son côté, Monaco peut saluer la performance d'un homme : Sofiane Diop, déterminant pour inscrire un doublé et enfin enlever ce mauvais œil juste avant la trêve internationale. Serait-ce le début d'une spirale positive sur le Rocher ?Il y a des déplacements qui comptent plus que d'autres dans une saison. Cette semaine, l'AS Monaco en a fait l'amère expérience à Donetsk. Pour se remettre de son couac ukrainien et de sa sortie prématurée en C1 , les Asémistes souhaitent profiter de leur retour en France pour enfin débloquer le compteur de victoire en championnat. Face à une équipe troyenne joueuse, le spectacle est rapidement au rendez-vous : sur corner, Gelson Martins manque le cadre sur une déviation de la tête d'Aurélien Tchouaméni (13). Petit à petit, le récent appelé chez les Bleus démontre qu'il est dans une forme étincelante : sa délicieuse frappe enroulée trouve l'équerre de Gauthier Gallon (18). Le ton est donné, Monaco n'est pas dans l'Aube pour faire du tourisme.La pression des visiteurs s'accentue, Martins s'accroche dans la surface avec Yoann Salmier sur un centre de Caio Henrique mais l'arbitre ne bronche pas (27). Dans un espace restreint, Wissam Ben Yedder parvient à lâcher un pointu qui termine dans les gants de Gallon (33). Une domination stérile, vraiment ? Non, Ben Yedder n'est pas d'accord et part à la limite du hors-jeu sur une ouverture du phénomène Tchouaméni. Altruiste, le capitaine de l'ASM offre un caviar à Diop pour une ouverture du score méritée. Valeureuse dans le jeu mais pas assez précise dans la finition, l'ESTAC tente sa chance de loin mais Rominigue Kouamé envoie sa reprise de volée dans les nuages (44). Pour Laurent Batlles, le moment de trouver un moyen de revenir au score est arrivé.Au retour des vestiaires, la réponse ne se fait pas attendre longtemps puisque Giulian Biancone envoie un tir enveloppé sur le poteau gauche d'Alexander Nübel (48). Le promu poursuit son regain de forme et sur un coup franc lointain, Ruben Aguilar joue de malchance en propulsant sa tête lobée sous la barre de Nübel. C'est le deuxième but contre son camp en seulement quatre jours pour le défenseur monégasque, de quoi le rendre rouge de colère et obliger son équipe à rester focalisée vers le but adverse. Tant mieux : Youssouf Fofana contrecarre les plans de Kouamé et sert dans la profondeur Diop pour un doublé. Le match s'enflamme et Gallon sort le grand jeu devant Ben Yedder puis Diop pour éviter le break (59). Troyes n'abdique pas et Mama Baldé donne du fil à retordre aux joueurs Rocher (70, 74), tout comme Renaud Ripart dont la reprise est claquée par Nübel (88). Monaco a transpiré mais cette fois-ci, Monaco a gagné.