Monaco refroidit le LOSC

Lille a eu sa chance, mais ne l’a pas saisie face à une équipe monégasque qui a fait la décision dans les derniers instants de la rencontre grâce à Vinicius (90 e). Le LOSC manque l’occasion de mettre l’OL sous pression, et pourrait voir son avance fondre dimanche soir après le match des Gones.

222

Un coche loupé

Lille (4-2-3-1) : Maignan - Zeki Celik, Fonte, Gabriel, Y.Koné - Xeka, T.Mendes (Thiago Maia, 89e) - Pépé, Ikoné, Bamba (Luiz Araujo, 71e) - Leao (Rui Fonte, 73e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Monaco (4-2-3-1) : Subašić - Sidibé, Glik, Jemerson, Ballo-Touré - Aholou, Adrien Silva - G.Martins, Golovin (Vainqueur, 78e), R.Lopes (Chadli, 90e) - C.Vinicius. Entraîneur : Leonardo Jardim.

Il paraît que Christophe Galtier aimait jouer le vendredi. Un constat facilement vérifiable tant son LOSC se plaisait à empocher le plus souvent trois points à l’aube de chaque week-end, pour ainsi mettre un petit coup de pression à son poursuivant lyonnais et regarder ça la bave aux lèvres. Lorsqu’on gagne, jouer d’abord peut effectivement être un avantage. Mais lorsqu'on encaisse un pion à la dernière minute du temps réglementaire synonyme d'une deuxième défaite de la saison à domicile – qui plus est après un match où Lille a eu les opportunités de faire la différence – jouer d’abord peut donner du peps à des poursuivants. Nul doute que ce vendredi soir, même après avoir pris une gifle en Coupe d’Europe en milieu de semaine, l’OL a le sourire. Car en cas de victoire face à Montpellier Lille ne sera plus qu’à quatre points. Des broutilles.Du rythme, l’entame de match entre Lillois et Monégasques en est remplie. Jonathan Ikoné a du feu dans les jambes et aussi la tête froide, suffisamment pour décaler son acolyte Jonathan Bamba finalement frustré par la transversale de Subašić (10). Monaco n’est pas en reste, et Rony Lopes croque tout l’espace possible dans le dos de Gabriel , mais Maignan veille (10). Christophe Galtier fronce les sourcils, un brin anxieux, avant de se prendre la trogne à deux mains lorsque Thiago Mendes manque d’envoyer le LOSC sur les bons rails à la suite d'un débordement fulgurent de Nicolas Pépé (23). Lille montre les muscles, non pas pour la frime et le besoin de reconnaissance, mais bien pour enfin faire la différence face à un adversaire qui fait le dos rond en attendant la pause. Sur un centre parfait de Celik, Jonathan Bamba ne trouve pas le bon équilibre au point de penalty (42), tandis que Nicolas Pépé tombe sur un Subašić attentif (44). Statu quo, à regret pour les locaux.Revigorés par une mi-temps arrivée juste à temps, les Monégasques reviennent fort et obligent les Lillois à baisser la tête. En contre, Rony Lopes et Golovin pensent filer au septième ciel main dans la main, mais le Russe ne fait pas sa part du boulot, la plus importante : conclure (47). La faute à un Mike Maignan infranchissable, qui illustre en partie pourquoi le LOSC est la deuxième meilleure défense du championnat. L’ancien Parisien sort même le grand jeu dans la foulée face à Gelson Martins (53) et préserve le LOSC d’une première chute malvenue à ce moment de la saison. Du moins, croit pouvoir préserver la formation nordiste du pire. Car alors que le match nul se profile, que le partage des points est acquis pour tout le monde ou presque, Monaco et Vinicius décochent une dernière flèche qui fait mouche au meilleur moment possible (90). Comme Lyon il y a moins d’un mois, Lille a pas été plombé par ce Monaco . Dans la course à la deuxième place, c’est ce genre de revers qui peut coûter cher.