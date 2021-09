Monaco refroidit Clermont

Clermont (4-2-3-1) : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier, N'Simba - Gastien, Abdul Samed (Iglesias, 66e) - Dossou (Hamel, 83e), Berthomier (Khaoui, 66e), Rashani (Allevinah, 65e) - Bayo. Entraîneur : Pascal Gastien.



Monaco (3-4-2-1) : Nübel - Sidibé, Maripán, Pavlović - Gelson Martins (Boadu, 69e), Fofana (Matazo, 38e), Tchouaméni, Caio Henrique - Volland (Aguilar, 88e), Golovin (Diop, 46e) - Ben Yedder (Badiashile, 87e). Entraîneur : Niko Kovač.

Trois tirs cadrés, trois buts et une victoire loin d'être incontestable : c’est peu dire que Monaco a su faire preuve d’efficacité à Montpied.Prise à la gorge d’entrée et sérieusement bousculée par un promu clermontois décomplexé, l’ASM est malgré tout parvenue à s’imposer, ce dimanche en fin d’après-midi (1-3). Pour sortir la tête de l’eau, le club de la Principauté s’en est d’abord remis à ses deux principaux atouts offensifs, à savoir Wissam Ben Yedder et Kevin Volland. Le premier s’est joué d’Arthur Desmas avant d’égaliser en glissant le ballon dans la cage vide. Le second a repris à hauteur des six mètres un centre parfait de Sofiane Diop. Ce dernier, entré en jeu à la place d’un Alexander Golovin fantomatique, a conclu sa belle seconde période par une superbe talonnade synonyme de but du breakPour le reste, les Monégasques ont passé une bonne partie de la rencontre à souffrir. Car en face, les Auvergnats sont restés fidèles à leurs principes de jeu et ont rapidement pris les devants, grâce à l’indispensable Mohamed Bayo. Mais leur manque de précision dans le dernier geste, leurs lacunes défensives et, aussi, une décision arbitrale contestable - Djibril Sidibé semble quand même avoir bien déséquilibré Jason Berthomier dans la surface (14) - ont pesé lourd dans la balance. Pour le plus grand bonheur de Monaco, de retour dans la première partie de tableau après une semaine parfaite.À l’arrivée, ça fait un point pris et dix buts encaissés en une semaine pour le CF63, qui glisse tout doucement au classement (15). C'est dur, mine de rien, l'apprentissage de la Ligue 1.