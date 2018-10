Monaco plonge un peu plus à Dortmund

Solide en première période, Monaco a complètement craqué et encaissé trois buts après le repos à Dortmund (3-0). Concédant là son deuxième revers en autant de rencontres en C1, et signant son neuvième match de rang sans victoire. L’ASM va décidément très mal.

Tielemans et Golovin en jambes, Benaglio décisif

Les vacances, c’est fini, Suba

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Bürki – Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo – Delaney (Weigl, 65e), Witsel – Sancho (Philipp, 84e), Wolf (Bruun Larsen, 46e), Reus – Alcácer. Entraîneur : Lucien Favre.



Monaco (5-3-2) : Benaglio (Subašić, 42e) – Sidibé, Raggi, Glik, Jemerson, Heinrichs – Tielemans, Aholou, Golovin (Chadli, 76e) – Falcao, Sylla (Grandsir, 70e). Entraîneur : Leonardo Jardim.

Un appel malicieux dans le dos de Raggi pour s’emparer du ballon subtilement glissé par Sancho, et une finition en force pour tromper la vigilance d’un Subašić à peine chaud. Dès son premier ballon, Jacob Bruun Larsen a fait l’étalage de son talent, et justifié le choix de Lucien Favre de le lancer dès la reprise de la deuxième période pour forcer le verrou monégasque. Et remis dans le bain un Danijel Subašić guère plus chaud que lui, entré juste avant la pause pour suppléer Benaglio, décisif, mais touché aux adducteurs. Un tournant.Dix-sept buts encaissés, un seulen dix matchs. C’est ce bilan poreux que le 18de Ligue 1, Monaco , opposait au leader de la Bundesliga et à ses vingt-deux pions en huit matchs. S’il promettait du spectacle sur le papier, ce duel d’extrêmes tombait plutôt mal dans le calendrier d’une ASM privée de victoire depuis huit matchs. Et pour son arrière-garde, encore aux abois à Saint-Étienne (2-0) malgré un passage à cinq hommes. Une expérience renouvelée par un Leonardo Jardim en quête de solidité. L’avantage du 5-3-2, c’est qu’il offre de la liberté offensive aux latéraux, ce qu’a bien intégré Heinrichs. Prompt à investir le camp adverse et à délaisser son côté gauche pour participer au jeu, l’Allemand fut le premier à tirer – hors cadre – côté monégasque (11). Répondant ainsi à un centre dangereux de Piszczek et une frappe dans la Ruhr de Wolf qui avaient fait sortir Jardim de ses gonds dès les premières minutes (4et 5).De quoi filer des idées à un Tielemans en panne d’inspiration ces dernières semaines. Après une première tentative à 20 mètres dans la niche de Bürki (16), le Belge s’est essayé à 30, obligeant le portier du BvB à la claquette (19). Bien en place, présent dans les duels à l'image d'un Glik dominateur dans les airs, Monaco s’est approprié par séquences le cuir. Golovin a fait apprécier sa, mais l’ ASM a peiné à se montrer dangereuse. Et restait, surtout, sous la menace d’un éclair allemand. Comme sur ce jeu à trois initié par Reus et conclu par une frappe enroulée d’Alcácer (33) qui frôle le montant droit de Benaglio (33). Ou sur cette frappe en pivot de Wolf sur laquelle le Suisse s’est superbement détendu – et s’est pété aux adducteurs (39). Une blessure synonyme de retour aux affaires pour Danijel Subašić, qui enfile les gants pour la première fois depuis un certain 15 juillet.Resté sur la pelouse durant la mi-temps pour parfaire son échauffement, le Croate était aux premières loges pour apprécier le travail des jardiniers du Signal Iduna Park s’affairant dans sa surface. Au point d’oublier de scruter les faits et gestes de Jacob Bruun Larsen , envoyé dans le même temps à l’échauffement côté allemand ? Pas grave : le Danois s’est chargé des présentations dès sa première prise de balle (1-0, 51). L’attaque du Borussia s’est ensuite affairée à le remettre dans le bain, et à lui donner une idée de la tâche qui l’attend en retrouvant les cages monégasques. Battu sur cette reprise de Reus qui a flirté avec son poteau sur un centre tendu de Piszcek (60), le finaliste de la Coupe du monde l’était aussi sur ce penalty botté par Alcácer, consécutif à une intervention manquée de Glik devant Reus.Mais la frappe de l’Espagnol s’est écrasée sur sa barre transversale, laissant à l’ ASM un espoir de revenir dans la partie (69). Espoir douché deux minutes plus tard par le même Alcácer, qui s’est joué de la sortie du Croate pour offrir le break au Borussia (2-0, 72), quelques instants seulement après une grosse opportunité manquée par Sancho. Pas totalement résigné, Monaco a tenté de répliquer, une Madjer de Grandsir passant de peu à côté (72), et une nouvelle frappe de Tielemans trouvant Bürki sur sa route (88). Mais c’était trop peu, et surtout trop tard : la furie jaune avait déjà secoué la défense monégasque, aux abonnés absents sur le troisième but allemand, signé Reus (90+2). Comme trop souvent depuis le début de saison.