Monaco met L'OL KO

Maître de son match de bout en bout face à un OL méconnaissable, Monaco a fait le boulot (2-0) pour se donner de l'air dans le bas du tableau. Gelson Martins et Rony Lopes ont été les bourreaux d'une équipe lyonnaise qui ne méritait pas mieux.

La patte Jardim est de retour

Bonhomme Depay

Monaco (4-2-3-1) : Subašić - Sidibé, Glik, Badiashile, Ballo-Touré - Adrien Silva, Fàbregas - Martins (Vinícius, 90e), Golovin (Aholou, 80e), Lopes - Falcao. Entraîneur : Leonardo Jardim.



Lyon (4-3-3) : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal (Mendy, 11e) - Ndombele, Tousart, Aouar - Traoré, Dembélé, Terrier (Depay, 39e). Entraîneur : Bruno Génésio.

Par Andrea Chazy

L’OL aime les grands rendez-vous. Un fait indéniable qui, cette année encore, ne cesse de se vérifier. La victoire à City, celle face à Paris début janvier ou encore le nul du début de semaine face au Barça peuvent en témoigner : la bande de Génésio a su à chaque fois - ou presque - les négocier, ces soirées au sommet. Il y a deux mois, face à un Monaco sauce Henry très malade, la balade fut tranquille et la faiblesse du champion de France 2017 gênante à voir. Pouvait-on d'ailleurs encore parler de choc ? Sauf que deux mois plus tard, avec quatre recrues titulaires d’entrée et le « grand Jardim » à sa tête, ce Monaco -là n’a plus rien à voir avec l'ancien et l’a montré en marchant sur un OL vraiment pas dans son assiette... Un OL qui a justement oublié que ce dimanche pouvait ressembler à une grosse bataille.Il ne faut pas attendre bien longtemps pour voir qu’une seule des deux formations a correctement enfilé ses crampons et lacé ses lacets. Invaincue depuis trois rencontres de rang en championnat, l’ ASM est incisive et remporte la quasi-totalité des duels. À l’image de Glik, de Sidibé ou même de Golovin, tous les Monégasques sont requinqués et la punition ne va pas mettre longtemps à tomber. Trouvé à l’entrée de la surface, Gelson Martins profite d’un mauvais placement de Ferland Mendy pour fusiller Lopes et redonner le sourire au Prince Albert (18). Bruno Génésio fait grise mine, et pas seulement car son équipe recule en permanence. Aussi car après le claquage de Marçal en début de rencontre et un second pion planté tout seul comme un grand par Rony Lopes (27), c’est au tour de Martin Terrier de laisser les siens avant la fin d’une première période cauchemardesque en tous points pour les Gones. Quand rien ne va, rien ne va.» , lâche un Léo Dubois qui réfute en bloc l’explication de la fatigue au micro de Canal +. La réaction d’orgueil est attendue, d’autant que Jardim et Monaco décident de patienter en bloc pour piquer en contre. Mais lorsque Dembélé est fauché illicitement par Glik au niveau du point de penalty (70), l’idée d’un come-back des visiteurs est alors loin d’être illusoire.Même là, Subašić redevient le portier solide dans l’exercice qu’il était et détourne la tentative de Depay. Le train est passé pour Lyon , alors que Falcao n’est pas loin de corser l’addition en fin de rencontre (86). Un précieux succès pour les Monégasques qui sécurisent leur seizième place et leur permet de souffler dans le coup du quinzième, Toulouse. Totalement mérité.