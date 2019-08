Monaco laisse filer deux points contre Nîmes

Après avoir mené 2-0 grâce à des buts de Slimani et Ben Yedder, l'AS Monaco a complètement craqué face à Nîmes ce dimanche (2-2). La faute à un nouveau carton rouge, des errements défensifs encore bien trop palpables et des Nîmois ô combien audacieux.

Tuer avant de craquer

Jemerson, encore lui

Monaco(4-4-2) : Lecomte - Jemerson, Glik, Badiashile, Ballo-Touré - Martins, Golovin, Silva (Traoré, 83e), Onyekeru (Panzo, 74e) - Slimani, Ben Yedder (Dias,58e). Entraîneur : Jardim



Nîmes (4-3-3) : Bernardoni - Alakouch, Landre, Miguel, Paquiez - Fomba (Sarr, 69e), Deaux (Denkey, 81e), Valls (Duljevic, 60e) - Ferhat, Ripart, Philippoteaux. Entraîneur : Blaquart.

Par Maxime Renaudet

55minute au stade Louis-II. Alors que Monaco mène facilement 2-0 face aux Crocos, le latéral droit du jour Jemerson met une vilaine semelle à Philippoteaux. Après examination de l'assistance vidéo, le défenseur brésilien récolte un carton rouge, laissant ses coéquipiers à dix pour la troisième fois de la saison. Une aubaine pour les joueurs de Bertrand Blaquart qui n'en attendaient pas moins pour revenir au score, et replonger les Monégasques dans leurs doutes. Sans Falcao mais avec Slimani aux côtés de Ben Yedder, Monaco laisse le ballon aux Crocos en début de match. En toute logique, c'est Nîmes qui se crée la première occasion sur une volée acrobatique de Valls qui passe au-dessus (8). Slimani attend la 12minute de jeu pour prendre sa première biscotte sous ses nouvelles couleurs. Dans la foulée, Ferhat lance Philippoteaux qui croise trop sa frappe face à Lecomte (15). Coupé en deux, l'AS Monaco n'y arrive pas et s'en remet à Golovin, qui met à contribution Bernardoni sur une frappe flottante (19).Après la demi-heure de jeu, le Nigérian Onyekeru n'est pas loin d'ouvrir le score grâce à un brin de réussite (29). Juste avant que Ferhat file encore côté droit avant de servir Philippoteaux qui fracasse la barre transversale monégasque (31). Gelson Martins rate à son tour le cadre, puis manque une passe décisive toute faite pour Ben Yedder. Quelques minutes plus tard, Onyekeru se faufile encore dans la surface nîmoise et sert Slimani qui trompe avec précision Bernardoni (39). Les Monégasques prennent confiance et continuent à mettre en péril Nîmes, qui craque une seconde fois juste avant la pause sur une triple occasion conclue par Ben Yedder (46). Cruel.Au retour des vestiaires, Monaco retombe dans ses travers de début de saison quand Jemerson écope d'un carton rouge après une semelle qui ferait passer Ryan Shawcross pour un tendre (55). Après Fàbregas et Aguilar lors des deux premières journées, le Brésilien est déjà le troisième joueur monégasque exclu cette saison. Logiquement, les Crocos retrouvent un semblant de gourmandise et tentent tout pour parvenir à tromper Lecomte. Manque de chance, l'ancien portier montpelliérain dévie une lourde frappe de Ferhat (60) avant de mettre en échec Alakouche, trop excentré (67).Mais comme souvent la saison dernière, les Monégasques finissent par craquer sur une erreur de placement de Glik, et un but sans pression de Philippoteaux (70). Affolé, Jardim fait rentrer l'inexpérimenté Panzo pour éviter l'égalisation. Mais rien n'y fait puisque Denkey, rentré une minute plus tôt, crucifie les joueurs du Rocher et offre le premier point de la saison aux Nîmois. Toujours malade, Monaco devra encore patienter pour remporter le cinquième match à domicile de son année 2019.