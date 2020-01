Monaco, la diagonale du vide

Avec la réception de Reims en Coupe de France, ce samedi à 15h, Monaco va enfin pouvoir se concentrer sur le terrain. Mais le bazar en coulisses pendant la trêve et le second licenciement de Leonardo Jardim, remplacé par Robert Moreno, ont rappelé à quel point le club de la Principauté était devenu antipathique en moins de trois ans. Résultat, ce monument du football français ressemble à tout sauf à un club de foot.

Jouet cassé

Par Clément Gavard

Les plus curieux n’auront pas à chercher bien loin pour trouver un intérêt à cette affiche des 32de finale de la Coupe de France entre Monaco et Reims. La première de Robert Moreno sur le banc monégasque devrait suffire à combler ceux qui ont besoin d’être rassasiés. Et surtout, ceux qui ont besoin de se rappeler que l’ASM est un club de foot, puisque le terrain y est relégué au second plan depuis beaucoup trop longtemps. Oui, la trêve des confiseurs a peut-être été reposante pour la majorité des clubs de l’élite en France, mais elle a surtout été agitée du côté de la Principauté. C’était attendu, c’est arrivé un 28 décembre : pour la deuxième fois en moins de quinze mois, Leonardo Jardim a pris la porte au bout d’une guerre interne nocive pour le club. En conférence de presse, le vice-président Oleg Petrov a immédiatement évoqué un «» - comme en octobre 2018, le technicien portugais devrait toucher huit millions d’euros d’indemnités -, rappelant ainsi aux derniers romantiques (et aux autres, aussi) ce que l’AS Monaco est devenue : un symbole de tout ce qui est détestable dans le football actuel.Le constat est terrible, surtout qu’il intervient moins de trois ans après la saison historique du titre. Mais où est passée cette équipe attachante et rafraîchissante ? Les derniers survivants (Glik, Jemerson, Subašić) ne sont plus au niveau et font aujourd’hui partie des joueurs les plus honnis par le public monégasque. Dans sa première interview donnée àdepuis son second licenciement, Jardim s’est même essayé à une défense risible de ses trois anciens poulains, comme s'il parlait de son cas personnel : «» La preuve que tout le monde (ou presque) est à côté de la plaque depuis de nombreux mois chez le champion de France 2017. À commencer par les dirigeants, qui se sont enfermés dans une politique sportive aussi inefficace qu’antipathique depuis le titre. Si cette stratégie d'acheter des jeunes joueurs prometteurs et de les revendre après avoir fait exploser leur potentiel aura plutôt bien fonctionné au départ, elle ne cesse de montrer ses limites. Rien de surprenant, le patron Dmitri Rybolovlev ayant encore parachuté au poste de vice-président du club un novice dans le foot, comme Vadim Vasilyev à l'époque, avec Oleg Petrov en février 2019 . N'est pas Luis Campos qui veut.Personne ne pourra reprocher aux dirigeants monégasques d'avoir accepté des offres spectaculaires pour Kylian Mbappé, Thomas Lemar, Tiémoué Bakayoko et compagnie, mais rien n'empêchait de rebondir avec de la cohérence et une réflexion aussi sportive qu'économique. Depuis l'été 2017, Monaco a vendu pour plus de 600 millions d'euros, au point de contaminer certains supporters, parfois plus obnubilés par d'éventuelles plus-values et le nombre de recrues plutôt qu'intéressés par la logique du projet sportif. La liste des échecs des deux dernières années - même si certains ont encore le temps de réussir - est non exhaustive : Geubbels, Aholou, Chadli, Ballo-Touré, Barreca, Pelé, Pierre-Gabriel, Grandsir, Naldo, Maripán, Onyekuru, Zagre, Aguilar, Augustin... Un océan de médiocrité - il faut sauver quelques agréables surprises, comme l'excitant duo Slimani-Ben Yedder - dans lequel Thierry Henry et Leonardo Jardim ont fini par se noyer. Le premier était un énième mauvais choix qui n'aura pas fait illusion trois mois, pendant que le second, qui a largement participé aux jeux d'influence dans les coulisses, s'est perdu en route au point de voir les supporters monégasques pousser un ouf de soulagement au moment de découvrir le bref communiqué annonçant son nouveau départ.Monaco peut-il repartir de zéro sous Moreno ? Difficile à dire, surtout que le mercato de janvier s'annonce encore mouvementé, entre le besoin de se renforcer et la nécessité de dégraisser. Vendredi, l'ASM a officialisé la signature de Strahinja Pavlović, un défenseur de 18 ans évoluant au Partizan Belgrade, pour un peu plus de dix millions d'euros avant de le laisser retourner en prêt dans son club. Un 74joueur sous contrat sur le Rocher (prêts et jeunes compris) renforçant cette impression désagréable que Monaco est un jouet cassé avec lequel les dirigeants, concernés par plusieurs révélations des Football Leaks en novembre 2018, continuent de s'amuser. En attendant, c'est un monument du foot français qui ne cesse d'être égratigné et de subir les conséquences d'une politique désastreuse. Peu importe le bazar en coulisses, les supporters monégasques pourront se consoler ce week-end avec le début d'une nouvelle compétition et une ambition : voir l'ASM remporter la Coupe de France pour la première fois depuis 1991. Un sacré défi, mais sûrement une broutille pour ceux qui préfèrent compter les millions grappillés plus que les matchs gagnés.