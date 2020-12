Monaco humilié par Lens

7

AS Monaco (4-4-2) : Mannone - Aguilar, Disasi, Maripán, Ballo-Touré - Fofana, Tchouaméni, Diop (Badiashile, 28e), Martins (Pellegri, 60e, Geubbels, 90e) - Volland (Matazo, 46e), Ben Yedder (Sidibé, 46e). Entraîneur : Niko Kovač.



Lens (3-4-1-2) : Leca - Gradit (Fortes, 71e), Medina, Sylla (Boura, 71e) - Michelin, Doucouré (Jean, 71e), Fofana (Cahuzac, 71e), Haïdara - Kakuta (Mauricio, 57e) - Ganaga. Entraîneur : Franck Haise.

Le Palais princier s'est fait assiéger.Ce mardi soir, les Lensois ont fait la totale à Monaco, tout ça en moins de 40 minutes. Plombés par le rouge d'Axel Disasi (23), les hommes de Kovač se sont fait manger par les Sang et Or qui n'ont même pas pris le temps pour des préliminaires. Sylla inscrit ainsi le but le plus rapide de la saison en crucifiant Mannone à bout portant au bout de 35 secondes à peine. Les Monégasques tentent de se rebeller par l'intermédiaire de Maripán mais Jean-Louis Leca, 35 ans, calme les ardeurs des jeunes monégasques. La suite ? Disasi se fait exclure, Ballo-Touré laisse des boulevards et Monaco s'effondre. Lens ne se fait pas prier pour doubler la mise grâce à Banzaavant de porter le coup de grâce par l'intermédiaire de KakutaÀ la mi-temps, Kovač hisse le drapeau blanc et fait comprendre aux Lensois qu’il n’ira pas chercher les trois points en sortant Ben Yedder et Volland. Franck Haise, le coach du club nordiste, comprend le message et met donc au repos ses cadres dont Kakuta, auteur d’une première mi-temps fantastique. Les débats s’équilibrent et Lens gère sereinement. Monaco ne réagit plus et laisse filer le match. Lens continue sur sa belle lancée, dépassant son adversaire du jour au classement pour chiper la sixième place.Il a beau avoir les mêmes couleurs qu'eux, le Père Noël ne sera pas clément avec les Monégasques cette année.