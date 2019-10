Monaco grignote Nantes

Techniquement supérieure en première mi-temps, l'ASM a ouvert le score par Ben Yedder, avant d’être nettement plus approximative après la pause. Mais a néanmoins su tenir le coup, face à des Nantais qui manquent décidément de force de frappe offensive.

L'Islam de France

FC Nantes (4-2-3-1) : Lafont - Appiah (Basila, 52e), Girotto, Pallois, Fabio (Moutoussamy, 24e) - Touré, Abeid -Bamba, Simon, Blas - Coulibaly. Entraîneur : Christian Gourcuff.



AS Monaco (3-5-2) : Lecomte - Jemerson, Badiashile, Glik - G.Dias, Martins, Silva, Bakayoko, Golovine - Slimani (Baldé, 80e), Ben Yedder. Entraîneur : Leonardo Jardim.

Vu de loin, ça ressemble à un début de guérison. Il y a bien quelques blessures persistantes, notamment cette fragilité défensive, parfois inquiétante, mais globalement, l'ASM semble enfin avoir mis son foutu spleen de début de saison derrière elle. Nantes, rapidement plombé par un pion de Ben Yedder, en a fais les frais ce vendredi et confirme à contrario sa trajectoire descendante, en enchaînant un second revers de rang en championnat.Deux façons de vivre son vendredi soir : pendant que la France qui n'aime pas le foot est allée s'encanailler en, l'autre partie de l'Hexagone pose les yeux sur la Beaujoire. Ça tombe bien, il y a des trucs visuellement pas dégueulasses à picorer. A savoir, pas mal de rythme, un peu de n'importe quoi, à l'image de cette passe pourrie que Lafont envoie dans les pieds de Bakayoko, une cagade qui ne coûtera finalement rien aux Nantais, et surtout beaucoup d'Islam Slimani. Omniprésent, l'avant centre monégasque réussit tout ou presque, passes comme déviations, et a déjà touché près de 10 ballons après cinq minutes de jeu. Forcément, l'Algérien va finir par faire craquer le filet de sécurité nantais, en transmettant une subtile passe pour Golovine, qui envoie un ballon parfait dans la profondeur pour Ben Yedder. L'international français signe un enchaînement feinte de corps-crochet qui laisse baba Pallois et envoie une grosse patate dans la lulu adverse.Sonné, maladroit dans l'entrejeu, Nantes retrouve de l'air en passant par les ailes grâce à sa doublette Bamba-Simon, qui rend souvent gaga Jemerson et Badiashile. Suite à un débordement du premier, le second est même à un rien d'ouvrir le score, mais sa tête à bout portant s'envole au dessus de la barre asémiste. Un signe, aussi, que l'arrière garde monégasque est comme souvent à l'ouest, et Lecomte doit même sortir une superbe parade réflexe pour sortir un coup de casque de Coulibaly, juste avant la pause.Coulibaly , le poteau qui fâcheAprès une première mi-temps chaloupée, la suite sera malheureusement plus sage. Nantes se rebelle timidement, confisquant passagèrement le cuir, mais n'est pas récompensé de sa domination, quand Coulibaly reprend du droit un centre fuyant, mais voit son tir échouer sur le poteau. C'est ballot, parce que l'ASM a enfin mis sa naïveté défensive au placard et Ben Yedder, servi à bout portant après un festival de Dias, pense même doubler la mise, mais son but est refusé pour un hors jeu de Slimani au départ de l'action. Et puis? Plus grand chose. Nantes balance dans le paquet, Monaco pétoche un peu dans le temps additionnel et Pallois ose quelques montée de bulldozer, sans grand succès. Insuffisant pour faire craquer l'ASM, qui peut souffler de soulagement et de plaisir : le club de la Principauté vient d'enquiller quatre succès sur les cinq derniers matchs de Ligue 1.