Monaco gagne petit à Dijon

Dijon FCO (4-2-3-1) : Racioppi - Boey, Panzo, Ecuele Manga, Ngonda - Ndong, Dobre (Sammaratinao, 80e) - Dina Ebimbe, Celina, Chouiar (Baldé, 60e) - Konaté (Diop, 70e. Entraîneur : Linarès.



AS Monaco (4-4-2) : Mannone - Aguilar, Maripan, Badiashile, C.Henrique - Diop (Jovetic, 65e), Fofana, Tchouaméni, G. Martins (Sidibé, 82e) - Volland (Pellegri, 91e), Ben Yedder (Geubbels, 65e). Entraîneur : Kovac.

Le strict nécessaire.Défait lors de ses trois derniers matchs de Ligue 1, l'AS Monaco a réussi à vaincre Dijon, la lanterne rouge de la Ligue 1, grâce au sixième but de Kevin Volland cette saison, mais sans forcer son talent ni rassurer puisque ce sont les joueurs de David Linarès qui ont fait le jeu.Pourtant, la première période est maîtrisée par les joueurs de la Principauté, bien aidés par l'ouverture du score de Kevin Volland suite à un une-deux parfait avec Ben Yedder. Mais au fur et à mesure que les Dijonnais reprennent forces et confiance, les Monégasques reculent, et manquent de se faire punir avant la pause par Eric Dina Ebimbe, dont le but est annulé par la VAR.Frustrés mais opposés à une équipe encore fébrile défensivement, les gars de Linarès mettent le pied sur le ballon au retour de l'entracte. Moussa Konaté a l'occasion parfaite d'égaliser, mais il rate le cadre alors que le but lui tend les bras. Après quoi, les joueurs de Niko Kovač reculent puis peinent dans l'animation du jeu, s'exposant logiquement à une égalisation malvenue. Heureusement, les Dijonnais multiplient surtout les tentatives lointaines, sans réussir à cadrer une seule frappe avant la 94minute de jeu. Dans ces conditions, difficiles d'obtenir quelque chose malgré une deuxième période largement dominée.Avec cette petite victoire, l'ASM grimpe provisoirement à la sixième place de L1, à sept points de l'Olympique lyonnais. Mais pour devancer l'équipe de Rudi Garcia en fin de saison, il y a encore du boulot.