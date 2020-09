Monaco gagne dans la douleur, Montpellier freiné

Multiplex spectaculaire en Ligue 1 : au cours d'une après-midi à 16 buts, l'AS Monaco, qui a bouclé sa rencontre à neuf contre onze, a remis la machine en route en s'imposant dans la douleur contre Strasbourg (3-2). De son côté, Brest, toujours aussi offensif, s'est fait retourner à Angers (3-2), alors que Montpellier a calé à Dijon (2-2) pendant que Lens s'est fait rattraper par le col à Nîmes (1-1).

Ouf. Après son premier revers de la saison subie sur la pelouse de Rennes le week-end dernier, Monaco s'est imposé dans la douleur contre Strasbourg (3-2). Pas de temps à perdre pour la bande de Kovač, qui démarre fort. Une première occasion en or manquée par Jovetić, puis la naissance d’une connexion : au bout d’un joli mouvement, Ben Yedder trompe Kamara après un une-deux avec la recrue Volland (1-0, 9). Séduisants dans le jeu, les gars du Rocher roulent sur des Alsaciens timorés et sauvés par leur portier. Jusqu’à ce que les latéraux monégasques ne se décident à briller. Bien décalé par le malin Jovetić sur le côté gauche, Ballo-Touré ajuste un centre parfait pour Aguilar, qui marque d’une belle tête piquée au deuxième poteau (2-0, 45).Emballé, c’est pesé ? C’est mal connaître cette équipe de Monaco et sa faculté à se faire peur. Premier exemple : une boulette de Badiashile, qui profite au nouvel entrant Chahiri, habile au moment de tromper Lecomte (2-1, 46). Deuxième exemple : un second jaune pour Tchouaméni et une expulsion sévère pour les locaux (55). Oui, mais entre-temps, le nouveau duo d’attaque a encore frappé, Volland faisant preuve d’un altruisme remarquable pour offrir un doublé à Ben Yedder (3-1, 53). Sauf que l'ASM n'aime pas gagner sans souffrance. Après une faute de Disasi sur Ajorque dans la surface, les locaux sont réduits à neuf et voient l'attaquant strasbourgeois se faire justice en transformant le penalty (3-2, 70). Vingt minutes de tension, vingt minutes de pression et un double soulagement quand Lecomte et Badiashile empêchent Ajorque d'offrir le point du nul à Strasbourg dans le temps additionnel. Monaco revient au pied du podium, mais comprend que rien ne sera décidément facile cette saison.Après trois succès de rang, Lens voulait faire comprendre à la Ligue 1 qu'il n'était pas seulement un tube de l'été. Le début de l’automne n’a pas fait disparaître les qualités et la confiance de l’équipe nordiste, bien décidée à prolonger le plaisir sur la pelouse de Nîmes. Le 3-4-3 d’Haise, toujours aussi bien rôdé, permet aux Sang et Or de prendre le contrôle de la partie. Et de se montrer dangereux : Kakuta fracasse la barre transversale de Reynet sur coup franc et Clauss pousse le portier nîmois à la parade. Le vent gardois n’empêche pas les deux hommes forts de se trouver pour récompenser les Lensois : le patron Kakuta déborde et voit son bon centre coupé par Ganago, auteur d’un quatrième pion cette saison (0-1, 34). Pas vraiment mis en danger par des Nîmois timides, Lens pousse pour se mettre à l'abri, mais finit par baisser le pied en seconde période et perd surtout son buteur Ganago sur blessure avant l'heure de jeu. Moins d'occasions, moins de rythme et une sanction. À trois minutes de la fin du temps réglementaire, Ferhat profite d'un service en retrait de Ripart pour battre Leca et égaliser (1-1, 87). Pour le tube de l'automne, il faudra patienter.Montpellier n’est décidément pas la même équipe loin de la Mosson. Après trois succès d’affilée en championnat, tous à la maison, le MHSC se fait bouger sur la pelouse de la lanterne rouge dijonnaise. Impérial devant Mama Baldé, Omlin ne peut rien faire pour empêcher Dina Ebimbe transpercer les filets (1-0, 8). Une ouverture du score logique, qui a le mérite de secouer les visiteurs. Sans que ces derniers ne soient vraiment inspirés, à l’image du trio Savanier-Delort-Laborde qui peine à se trouver. En tout cas en première période, puisque les deux derniers lancent parfaitement le deuxième acte montpelliérain avec un grand classique : un centre de Laborde pour la tête de Delort au deuxième poteau (1-1, 50). Un rayon de soleil dans la grisaille, avant un nouvel orage. Dijon repasse devant grâce à un coup de caboche d’Ecuele Manga, qui prend le dessus sur Sambia sur un corner (2-1, 60). Enfin une victoire pour les Bourguignons ? Raté, Panzo concédant un penalty dans les dernières longueurs de la partie. Cadeau pour Savanier, qui ne se gêne pour l’envoyer dans la lucarne gauche de Gomis (2-2, 87), attendu à Rennes la semaine prochaine. Triste dernière pour le portier dijonnais, point heureux pour Montpellier. Suffisant pour remonter sur le podium, en tout cas.Deux minutes : c'est le temps qu'il aura fallu à Angers pour retourner Brest comme une crêpe. Un geste génial de Traoré, une magnifique volée du droit, à la réception d'un corner permet au SCO de remettre les compteurs à zéro à la 78minute, avant que Fulgini n'offre une victoire inespérée aux Angevins avec un maximum de réussite (3-2, 80). Cruel pour les Bretons, qui avaient commencé la partie à fond, faisant comprendre à leurs adversaires qu'ils n'étaient pas venus à Raymond Kopa pour défendre. La preuve, après moins d’une minute de jeu, Bamba déséquilibre Le Douaron dans la surface et concède un penalty tranquillement transformé par Mounié (0-1, 3). Le 3-4-2-1 de Moulin n’effraie pas les Bretons, pas loin de faire le break quand Charbonnier trouve la barre. Le moment choisi par le SCO pour se réveiller et faire trembler la pire défense du championnat (à égalité avec Lorient), qui craque sur une frappe croisée de Thioub (1-1, 22). Pas une raison pour faire le dos rond : Brest veut jouer, Brest va de l’avant et Brest repasse devant au tableau d’affichage. À la réception d’un centre de Le Douaron – encore lui -, Charbonnier reprend le ballon en première intention et laisse Bernardoni sur place (1-2, 32). Fort, mais pas suffisant pour Brest, qui concède trop de buts (douze en cinq rencontres) et aura surtout manqué deux grosses opportunités de tuer la rencontre avant la pause. Une chose est sûre, un match de foot avec le Brest de Dall'Oglio, c'est l'assurance de ne pas s'ennuyer.