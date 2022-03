Monaco fait chuter Marseille

Après la victoire de Nice face au PSG la veille, l’OM se devait de s’imposer à domicile contre Monaco ce dimanche pour conserver sa place de dauphin. Mais les Monégasques ont parfaitement cadré les locaux et s’imposent 1-0 au cœur d'un Vélodrome une nouvelle fois déçu.

Les super-pouvoirs de Ben Yedder

??? ?? ????? | 0⃣ - 1⃣ | #OMASML'AS Monaco réalise un gros coup en s'imposant au Vélodrome ! Le but de la victoire de l'@AS_Monaco est à revoir gratuitement sur l'appli #FreeLigue1 https://t.co/KiP2hge72P pic.twitter.com/x80PFM4lwu — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) March 6, 2022

La défense monégasque prend le dessus

: Pau López - Rongier (Lirola, 80e), Saliba, Ćaleta-Car, Peres (Kolašinac, 80e)- Kamara - Gerson, Guendouzi - Payet - Bakambu (Dieng, 65e), Milik. Entraîneur : Jorge Sampaoli.



: Nübel - Vanderson, Disasi, Badiashile (Matsima, 78e), Henrique - Jean Lucas, Fofana, Tchouaméni, Martins (Diop, 78e) - Volland (Boadu, 78e), Ben Yedder (Golovin, 85e). Entraîneur : Philippe Clément.

Battu aux tirs au but par le FC Nantes mercredi dernier en demi-finales de Coupe de France, Monaco devait redorer son blason. Et surtout gagner pour espérer rester dans la course en vue d'une qualification en Coupe d'Europe. En face, l’OM devait s’imposer pour reprendre sa place de dauphin derrière le PSG. Malgré leur bonne maîtrise en première période, les Olympiens ont perdu le fil après le retour des vestiaires et les Monégasques, grâce à Geslon Martins, ne se sont pas fait prier pour en profiter. Avec cette victoire sur la plus petite des marges, l’ASM remonte à la 8place, à trois points de Strasbourg, cinquième. De son côté, Marseille voit Rennes revenir à une longueur et menacer sa place sur le podium.D'emblée, dans un stade Vélodrome bien chaud qui avait accompagné l'entrée de ses joueurs avec un magnifique tifo, les Olympiens prennent le contrôle de la rencontre. Le retour de ce 4-4-2 en losange, qui se transforme en 4-5-1 en phase défensive, fonctionne plutôt bien et les copains de Guendouzi ne sont pas trop dérangés. Payet, très libre et inspiré, ainsi que Rongier multiplient les centres pour essayer de toucher Milik. Sans succès. L'OM maîtrise, mais l'OM n'est pas très dangereux. Les principales occasions des locaux dans ce premier acte viennent des milieux. Guendouzi cadre la première frappe sans vraiment inquiéter Nübel (14). C'est à Rongier qu'on doit la meilleure situation marseillaise. L'ancien Nantais repique dans l’axe et envoie une lourde frappe du gauche. Le portier monégasque doit se détendre pour éviter l'ouverture du score, mais le ballon arrive dans les pieds de Guendouzi dont la frappe est repoussée par la défense (22). Cinq minutes plus tard, Payet s'essaie également, mais ça s'envole assez franchement au-dessus de la barre.Jusque-là, Monaco n'a pas montré grand-chose et leurs rares contres sont rapidement muselés par l'arrière-garde phocéenne. Pourtant, le club de la Principauté fait parcourir un énorme frisson dans les travées du Vélodrome quand Jean Lucas, lancé en profondeur, s’en va battre Pau López. Tout de suite, l’arbitre-assistant lève son drapeau, mais la VAR doit quand même intervenir pour annuler ce but, le Brésilien étant hors-jeu pour moins de cinq centimètres (42). Sacré coup de chaud, mais les deux équipes regagnent les vestiaires à égalité. Et les prémices de cette seconde période montrent que les Monégasques ne sont pas venus pour regarder les Phocéens se faire des passes. Les hommes de Philippe Clément mettent beaucoup plus d'intensité et bousculent la défense locale malgré un bon Ćaleta-Car. C'est finalement Ben Yedder qui débloque la situation. Le meilleur buteur du championnat, qui a probablement des yeux dans le dos, trouve Volland. Ce dernier feinte et se remet sur son pied gauche, mais trouve le poteau. Gelson Martins a bien suivi et marque dans le but vide. Refusé dans un premier temps, le but est finalement accordé et l'ASM ouvre la marqueDans la foulée, les Marseillais poussent pour rapidement recoller et Disasi n'est pas loin de lober son gardien après un centre venu de la droite (63). Heureusement pour lui, le ballon échoue en six mètres. Malgré la réaction d'orgueil des Phocéens, les Monégasques continuent de jouer et ne reforment pas la carapace hermétique de la première mi-temps. Ce sont même eux qui se montrent le plus dangereux, les ressorties de balle des visiteurs faisant énormément de mal aux joueurs de Jorge Sampaoli. Un de ses soldats les plus fiables, Guendouzi, est proche de ramener tout le monde à égalité, mais Disasi, encore lui, s'impose devant l'ex-. Celui-ci joue vite le corner suivant et centre fort. Personne n'est prêt, pas même Milik qui ne réagit pas assez vite pour récompenser cette audace (73). Forcément, à mesure que le coup de sifflet final se profile, les Monégasques se recroquevillent et laissent les commandes à Marseille. Mais la défense princière est bien rodée et ne concède que peu de situations. Pas assez pour que l'OM ne recolle, et Monaco parvient à préserver jusqu'au bout ce succès très important dans la course à l'Europe.