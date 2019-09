Monaco étrille Nice et s'offre un premier succès

Avec un Golovin des grands soirs et un Fàbregas retrouvé, l'AS Monaco remporte enfin la première rencontre de sa saison aux dépens d'Aiglons peu inspirés (3-1). Grâce à cette victoire culottée, les joueurs de Leonardo Jardim peuvent enfin souffler.

Duel de pistons

Burner première

AS Monaco (3-5-2) : Lecomte - Maripan, Jemerso, Badiashile - G. Martins, Bakayoko, Fàbregas, Golovin, G. Dias (Ballo-Touré, 45e) - Slimani, Augustin (Ben Yedder, 65e). Entraîneur : Jardim.



OGC Nice (3-4-3) : Benítez - Burner, Pelmard, Nsoki, Sarr - Ounas (Boudaoui, 64e), Tameze, Cyprien - Atal, Dolberg (Ganago, 63e), Ounas. Entraîneur : Vieira.



Si ce derby de la Côte d'Azur s'annonçait déséquilibré, et que Leonardo Jardim pouvait déjà sauter en cas de défaite ce mardi soir, l'histoire retiendra ce coup de maître de l'entraîneur portugais. Ce dernier était repassé à une défense à trois contre Dijon ce week-end, et, à la demande de ses joueurs, il a décidé de reconduire ce schéma face au 3-4-3 de Patrick Vieira. Fébriles défensivement sur les côtés, les Monégasques n'ont pas fléchi grâce à un entrejeu plus compact et créatif que celui de leur adversaire. Surtout, grâce à un Cesc Fàbregas repositionné numéro dix - comme Jardim l'avait fait avec João Moutinho - et avec un duo Golovin-Bakayoko détonnant, le club princier a réussi à disposer des Aiglons avec un doublé et une passe décisive du Russe, véritable tsar de cette première victoire de la saison.Dès les premières minutes, Atal met dans le vent l'inhabituel piston gauche monégasque, Gil Dias. À l'opposé, Gelson Martins lui répond en venant percuter Sarr avant que la frappe de Fàbregas ne soit détournée (15). Les Monégasques apparaissent vite vulnérables sur les côtés, mais une fois la bataille du milieu remportée, les voilà officiellement libérés et dangereux. Notamment Gil Dias, bien plus à l'aise quand le ballon est dans ses pieds que celui de l'adversaire. Après le poteau du Portugais à la suite d'une frappe de son mauvais pied (25), Golovin profite d'un corner habilement joué à trois pour nettoyer la lucarne de Benítez, lui aussi avec son pied dit faible (1-0). Dans la foulée, les Monégasques pensent même faire taire définitivement les ultras niçois avec un but de Slimani, mais la VAR l'annule (31). Le but monégasque a galvanisé Gil Dias, ce qui permet au Portugais de revenir deux fois sur Atal alors que l'Algérien s'avançait dangereusement dans la surface princière. 1-0 à la pause.Pendant la mi-temps, le valeureux Gil Dias laisse sa place à Ballo-Touré. À droite, le duel entre Gelson Martins et Malang Sarr est toujours d'actualité. C'est encore le Monégasque qui prend le dessus sur son adversaire direct et fonce en profondeur tous azimuts, avant que Slimani ne gâche le boulot de son ancien coéquipier au Sporting (50). Gêné et pas dans son assiette, Wylan Cyprien tente alors d'allumer une mèche lointaine, bien boxée par Lecomte. Sur le corner, joué à deux, Slimani renvoie le cuir sur Burner, qui aligne le portier princier et marque son tout premier but en Ligue 1 (1-1, 54). Ballo-Touré essaye de raviver les siens aussitôt, mais sa frappe fuit les gradins de Louis-II (56).Bien décidé à peser sur cette rencontre, l'ancien latéral lillois est à deux doigts de concéder un penalty, mais Mikael Lesage et la VAR ne bronchent toujours pas. Alors que le rythme baisse et que Niçois et Monégasques commencent à se regarder et se jauger, les joueurs de Jardim contrent leur adversaire sur une passe en profondeur téléguidée de Fàbregas pour Slimani, qui patiente et sert Golovin qui ajuste Benítez d'une pichenette (2-1, 74). Il n'en fallait pas tant pour galvaniser les troupes de Jardim, qui profitent d'une nouvelle erreur niçoise pour sceller tout suspense. Encore à la manœuvre, Golovin sert sur un plateau Ben Yedder, qui fait le break quelques minutes après son entrée en jeu (3-1, 80). Une victoire 3-1 synonyme de bouffée d'oxygène pour les Asémistes, qui sortent la tête de la zone rouge, en attendant le Saint-Étienne-Metz de demain soir.