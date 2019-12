Monaco et ses montagnes russes

Défait facilement par Lille en Coupe de la Ligue ce mardi, Monaco s'est vengé en infligeant une lourde défaite aux Dogues ce samedi soir (5-1). Entre ces deux matchs, et les rumeurs de départ de Leonardo Jardim, le club de la Principauté a vécu une semaine qui symbolise parfaitement ce qu'il traverse depuis le début de saison : beaucoup de bas, mais trop peu de hauts. Reste à trouver les responsables.

1

Septembre, les premières menaces

Noël, le licenciement ?

Par Maxime Renaudet

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Peut-on virer son entraîneur après une victoire 5-1 ? Voilà l'épineuse question à laquelle devra répondre Dmitri Rybolovlev lors des prochains jours. Une question que personne ne se posait avant la réception de Lille ce samedi soir , tant le sort de Leonardo Jardim semblait déjà scellé, quel que soit le résultat. Après la rencontre, personne n’a souhaité répondre à cette question. Ni le principal intéressé, ni Wissam Ben Yedder - qui n’a pas daigné le soutenir -, ni le vice-président Oleg Petrov - qui n'a pas souhaité le conforter dans ses fonctions., déroulait le Russe.» On le sait, Petrov souhaite voir Jardim partir. D'après, il aurait même déjà sondé Marcelo Gallardo, Laurent Blanc et Marcelino. Mais c’est bien au président Rybolovlev que reviendra cette lourde décision. Et après la victoire contre Lille, limoger Jardim une seconde fois pourrait accentuer les montagnes russes dans lesquelles le club est bloqué depuis de longs mois.Trois défaites et deux nuls en cinq journées de Ligue 1, une triste 19place au classement, des cadres à la rue et une défense aux abois. Tout avait mal commencé pour l’ASM, pourtant largement renforcée en fin de mercato à la suite des arrivées de Wissam Ben Yedder, Tiémoué Bakayoko, Islam Slimani, Guillermo Maripán, Ruben Aguilar ou encore Jean-Kévin Augustin. Après cinq matchs, les spectres de la saison passée resurgissent déjà, et l’avenir de Jardim est à nouveau remis en question. Mais après la déconvenue contre l’OM, le 15 décembre dernier , le technicien portugais décide d’organiser une réunion avec son groupe. C’est lors de celle-ci que les cadres lui auraient demandé d’abandonner sa défense à quatre, pour revenir à un schéma avec trois axiaux et deux pistons.Le technicien portugais avait écouté ses joueurs, décidant alors de modifier ses plans. Bingo, car lors des treize journées suivantes, bien aidée par un duo Ben Yedder-Slimani tonitruant, la troupe monégasque a remporté huit matchs, concédé deux nuls et perdu trois rencontres. Suffisant pour faire de Monaco la deuxième meilleure attaque de Ligue 1, et remonter à la 7place, à seulement cinq points de la boîte. Mais pas assez pour convaincre Petrov que l'entraîneur lusitanien est encore l’homme de la situation. Et pour cause, depuis mi-septembre, le Russe cherche à s'en débarrasser, sondant même le groupe afin d’en savoir plus sur son comportement et son travail. Et visiblement, les liens entre entraîneur et joueurs sont distendus.Cette semaine, après l’indigeste élimination contre les Dogues en Coupe de la Ligue, Jardim n’avait pas hésité à pointer du doigt la responsabilité de ses joueurs. Mais ce samedi soir, agressifs et appliqués, les onze alignés par le Portugais ont tout donné, remportant au passage leur plus large victoire de la saison. Mais cela n’empêche pas que cette double confrontation contre le LOSC reflète parfaitement l’irrégularité chronique des Monégasques depuis le mois d’août. Une irrégularité d'abord symbolisée par une attaque de feu (31 buts marqués), mais une défense complètement à la ramasse (26 buts encaissés). Pourtant, Kamil Glik et Jemerson, qui ont enchaîné les prestations médiocres, ont tous deux sorti un match de patrons ce samedi soir.Ces deux joueurs, à qui Jardim a continué de faire confiance, ont cristallisé bon nombre de critiques et de tensions. En interne, le favoritisme et la distance du coach déplairaient de plus en plus à une partie du vestiaire. Idem du côté des jeunes (Benoît Badiashile, Arthur Zagre, Moussa Sylla), comme du côté des indésirables (Gabriel Boschilia, Benjamin Henrichs, Henry Onyekeru, Willem Geubbels), tous peu à peu dégoûtés par les froides méthodes du Portugais. Mais ces bruits de couloir ne révèlent pas tout de la situation compliquée dans laquelle le club princier est actuellement embourbé. Et si les supporters réclament la tête de Jardim, ils oublient que l'irrégularité de leur équipe est aussi le résultat des choix entrepris par la direction du club. Et après cette victoire ce samedi soir, une personne savourait discrètement, sachant que cette victoire obligeait certains à revoir leurs plans. «, soufflait Leo Jardim.» Non, nous ne sommes pas encore arrivés au sommet...