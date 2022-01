Monaco et Saint-Étienne facile, Reims et Amiens passent

Trois clubs de Ligue 1, un de Ligue 2 et aucune surprise pour la session de Coupe de France de 18h30 : si Monaco (contre Quevilly-Rouen) et Saint-Étienne (face à Jura Sud) s'en sont facilement sortis, Reims a dû attendre le temps additionnel pour faire la différence devant Thaon alors qu'Amiens a évité la mauvaise surprise aux tirs au but après avoir été remonté de trois réalisations par Linas-Monthéry.

S'il fallait choisir un moment pour affronter Monaco, ce dimanche pouvait en apparence figurer tout en haut de la liste. Diminué par le coronavirus, le club de la Principauté a en effet débarqué sur le pelouse de Quevilly-Rouen sans grande confiance. Cela s'est rapidement vu avec plusieurs occasions pour les locaux, Nazon faisant beaucoup de mal à la défense adverse. Derrière, Lemaitre s'est également distingué avec des arrêts devant Boadu ou Ben Yedder. Sauf que le gardien n'a rien pu faire quand le premier attaquant est allé chercher un penalty, et que le deuxième l'a transformé à la demi-heure de jeu. Le buteur est ensuite devenu passeur, avec un service pour un Volland réaliste. Ce qui n'a pas fait désespérer le petit poucet, Sidibé trouvant la lucarne et Gbelle manquant de peu l'égalisation. Malheureusement pour lui, le Rocher a retrouvé sa solidité offensive avec un doublé pour Volland. Au niveau défensif, en revanche, Nazon a failli profiter des largesses offertes. Pas de quoi empêcher la qualification en huitièmes de finale, surtout avec le carton rouge du même Sidibé dans le temps additionnel, et de viser un titre en Coupe de France pour le nouveau coach Philippe Clement.Un petit pétard, et ça repart. Malgré une fumée obligeant l'arbitre à stopper momentanément la rencontre au bout de quelques secondes, Saint-Étienne a rapidement pris le dessus sur Jura Sud en ouvrant le score de manière précoce par Nadé (passe décisive de Boudebouz) et en breakant dans la foulée par Nordin en force (passe décisive de... Boudebouz). Un Nordin qui a ensuite manqué le 3-0 à deux reprises, en partie à cause de Mensah. Pas de regret : même si Moura a sauvé l'honneur, Sakho et l'inévitable Boudebouz ont définitivement mis fin aux débats sur penalty (faute de Capellari sur Silva) puis sur coup franc (de plus de 30 mètres). Les Verts passent au tour suivant.Une N3 contre une Ligue 2, qu'est-ce que cela peut bien donner ? Réponse : un match de dingue ! Enfin, seulement pendant 45 minutes, après le manque d'inspiration proposé par Amiens. Car au retour des vestiaires, Linas-Monthéry a craqué à trois reprise en l'espace de... six minutes. Gnahoré, Akolo et Lahne ont en effet pensé détruire tous leurs espoirs d'exploit en moins de temps qu'il ne faut pour déguster une bière à la buvette. Reste que les amateurs ont relancé le suspense, grâce à un doublé de Bouvil... puis ont réussi à revenir à hauteur sur la fin, gagnant le droit de participer à une séance de tirs au but insoupçonnable ! Laquelle, finalement, est remportée par les Amiénois... Une jolie aventure qui s'achève.Un outsider qui défend, un pensionnaire de Ligue 1 qui patiente. Tel a été le scénario de ce Thaon-Reims, qui a mis pas mal de temps avant de se débrider. Koffi a cru attraper un penalty en première mi-temps, Mbuku et Comara en deuxième... Sans succès. Pire, Ekitike a été expulsé dès son entrée pour une tentative de coup de tête. Finalement, Hornby a catapulté la sphère au fond des filets suite à un coup franc sur le gong. Que le foot peut être cruel...