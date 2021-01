Monaco et Reims bouillants, Strasbourg et Bordeaux se réchauffent

Dans les autres matchs de ce multiplex de clôture de la phase aller, Monaco et Reims étaient à la fête. Et de son côté Raymond Domenech est toujours invaincu avec Nantes. Alors, c'est qui le clown ?

À la soirée galette entre outsiders, ce sont bien les Monégasques qui sont repartis couronnés, remarquablement servis par le petit Volland, visionnaire sous la table. C’est d’abord le Chilien Maripan qui s’est offert son deuxième but de la semaine, fusillant Bernardoni après la délicate déviation de Volland sur une frappe de Diop. L’Allemand a ensuite pu fait grimper son capital but sur un super service de Caio Henrique, avant de lâcher la dernière part à Stevan Jovetić. Les Angevins s’étaient peut-être trop goinfrés mercredi à Lille, mais les hommes de Niko Kovač avaient la fève du samedi soir et glissent à la quatrième place du classement.Il ne fallait pas arriver en retard sur son canapé si on ne voulait pas se contenter des coups francs non convertis de Corchia, Girotto ou Mollet. Car c’est dès la 6minute qu’Ambroise Oyongo débloque ce match fermé, en forçant la cage des Canaris après les tentatives de Chotard et Laborde. Rebelote après la pause, puisqu'il ne faudra que six minutes à Louza pour répondre d’une frappe du gauche laissant Omlin sur le cul. Un second nul consécutif pour Raymond Domenech, qui pourra tout de même mesurer des progrès chez ses ouailles, bien plus à l'aise avec le ballon. Comparativement au bunker édifié face à Rennes, ce n'est pas bien difficile.Qui a dit que Bordeaux était dépendant d'Hatem ben Arfa ? Qui a dit qu’on s’emmerdait au Matmut-Atlantique, malgré la petite moyenne de 0,67 but par match ? Certainement par Rémi Oudin qui s’offre un joli doublé pour éclaircir la grisaille girondine . L’ancien Rémois a d’abord conclu du droit un cafouillage sur corner sur une passe de Ui Jo, puis a poussé Andrew Gravillon à contrer sa frappe du gauche juste avant les citrons. Entre-temps, le Lorientais Moffi a tenté de lui voler la vedette, en égalisant en deux temps face à Costil, avant que le poteau n’empêche sa talonnade masquée de figurer dans lesde la saison. Pas assez pour extirper les Bretons de la zone de relégation.À ce qui se dit, c’était un match sympa. Ajorque aurait attrapé le poteau sur une frappe enroulée, Sotoca a peut-être buté sur Kawashima, Jean-Louis Leca aurait même tenté d’allumer un brasero pour se réchauffer (info à prendre avec des pincettes). Pourtant, ni les passages intermittents des caméras de Téléfoot et encore moins la purée de pois dans laquelle baignait Bollaert-Delelis ne permettent de l’affirmer. Seule certitude : Habib Diallo a un superbe sens de l’orientation. Le Sénégalais a trouvé sans mal la lucarne, à la suite d'une jolie déviation de son compère Ajorque pour signer son 7but de la saison et offrir à Strasbourg une seconde victoire consécutive.Dans ce qui était probablement le match le moins emballant de la soirée, il aura fallu l'aide de Kiki Kouyaté aux Aiglons pour défroisser ce brouillon. Le stoppeur messin a bloqué de la main le piqué d'Amine Gouiri, offrant donc au buteur niçois la possibilité de se faire rembourser au point de penalty. Laissant la possession aux gars d'Ursea, les Lorrains se sont révoltés en envoyant des sacoches dans le dos de M. Hamel (cf. Habib Maïga), mais ont trouvé les ressources pour gratter un point, John Boye trompant sa maladresse avec l’aide du poteau, dans une session dequi devraient casser les internet. Un nul qui n'arrange donc personne, vous l'aurez compris, mais dont personne ne se plaindra.Un sourireet une bouche ensanglantée. Le contraste entre Boulaye Dia et Mathieu Debuchy est saisissant et illustre à merveille ce match entre Rémois et Stéphanois. Deux hommes au karma opposé dès le départ : le premier convertit un penalty que le second a concédé, avant que le Sénégalais ne double le score en plongeant dans le dos de Rétsos pour mettre Reims sur les rails d’un 5match sans défaite. L’ancien international français verra ensuite son bon coup de tête repoussé par une envolée de Rajković (48), mais c’est au moment de se rincer les gencives après un coup que l’ancien international a observé Mathieu Cafaro transpercer le mur et la barre de Jessy Moulin, sur un coup franc qu’il avait lui-même concédé. Les Verts se consoleront avec la réduction du score de Charles Abi, sur une passe décisive et acrobatique de... Debuchy.