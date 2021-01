Monaco enfonce Nantes

Grâce à des buts de Guillermo Maripán et Kevin Volland, l'AS Monaco s'est logiquement imposée (1-2) sur la pelouse de la Beaujoire face à un FC Nantes toujours aussi amorphe. Un succès qui permet au club du Rocher de revenir à trois points du podium.

Nantes (4-3-3) : Lafont - Corchia, Castelletto, Pallois, Traoré (Appiah, 34e) - Touré (Blas, 62e), Girotto, Louza (Chirivella, 62e) - Coco (Emond, 62e), Kolo Muani, Simon (Ndilu, 87e). Entraîneur : Raymond Domenech.



Monaco (4-4-2) : Lecomte - Sidibé, Maripán, Badiashile, Henrique - Diatta (Golovin, 69e), Fofana (Florentino, 80e), Tchouaméni, Diop (Ballo-Touré, 90e) - Volland (Pellegri, 80e), Ben Yedder (Jovetić, 69e). Entraîneur : Niko Kovač.

Les séries ne mentent jamais. Surtout quand elles commencent à devenir très, très sérieuses. En s'imposant sur la pelouse de la Beaujoire (1-2), l'AS Monaco a en effet enchaîné, ce dimanche soir, une cinquième victoire de rang, la sixième sur les sept derniers matchs. Une dynamique ultra-positive, qui contraste évidemment avec celle du FC Nantes, incapable de l'emporter pour la treizième fois consécutive, et continuant ainsi de faire grimper le triste record du club dans l'élite. Quasiment incapables de se procurer la moindre occasion dans le jeu, les Canaris - si l'on en doutait - lutteront jusqu'au bout pour le maintien.Pour tenter d'inverser la mauvaise dynamique actuelle, Raymond Domenech abandonne pourtant pour la première fois son 4-4-2. Avec notamment les retours dans le onze de Louza, Simon, ou encore Casteletto, le coach nantais opte pour un 4-3-3 tout neuf, Andrei Girotto montant d'un cran pour s'aligner seul devant la défense. Sur corner, c'est d'ailleurs le Brésilien qui s'offre la première opportunité de la partie, mais sa tête est bien sortie par Lecomte (5). En face, malgré une possession quasi intégrale (75% à la pause), le 4-4-2 monégasque - transformé en 3-4-3 en phase offensive, Krépin Diatta (pour sa première titularisation) faisant office de piston - manque de tranchant et d'inspiration dans le jeu.Reste alors la solution des coups de pied arrêtés, atout principal de l'ASM depuis le début de saison. Sofiane Diop n'est d'ailleurs pas loin d'en faire la démonstration. À la réception d'un deuxième ballon après un coup franc lointain botté par Djibril Sidibé, le gamin arme une lourde frappe à l'entrée de la surface qui fracasse le montant des Jaunes (18). Une première alerte... puis la sanction pour les Canaris, juste avant la pause : dans la continuité d'un corner bêtement concédé par Appiah, Sidibé, toujours à la manœuvre, adresse un caviar du gauche à Guillermo Maripán, seul aux six mètres, qui crucifie Lafont en s'offrant son quatrième pion sur les cinq derniers matchsLe pire moment pour prendre un but ? Il faut le croire. Déjà dans le dur dans le premier acte, Nantes revient des vestiaires la tête basse et fait preuve, qui plus est, d'une fébrilité défensive encore plus accrue. Et si le but marqué par Wissam Ben Yedder est annulé pour un hors-jeu préalable (59), Kevin Volland n'a besoin que d'une minute supplémentaire pour briller. À la réception d'une sublime louche de Caio Henrique, l'international allemand fait le break d'une reprise du gauche. Après deux belles parades d'Alban Lafont face à WBY (68) puis devant Tchouaméni (70) pour éviter le marasme, la soirée nantaise semble même virer au cauchemar quand Nicolas Pallois rentre aux vestiaires avant tout le monde pour une contestation jugée un peu trop véhémente (73). Seulement voilà : contre vents et marées, cette expulsion donne une sorte de second souffle aux Canaris, et un peu par miracle, Renaud Emond réduit le score sur un coup franc lointain de Corchia. Trop tard cependant pour réellement inquiéter les ouailles de Niko Kovač. La prochaine fois, il faudra peut-être commencer le match à dix contre onze.