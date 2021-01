Monaco écaille Lorient

Nardi - Morel, Le Goff, Gravillon, Delaplace - Abergel (Hergault, 83e), Boisgard (Chalobah, 61e), Laurienté (Le Fée, 83e), Monconduit - Wissa (Marveaux, 84e), Moffi (Grbić, 73e). Entraîneur : Christophe Pélissier.



Mannone - D. Sidibé, Disasi (Maripan, 46e), Badiashile, Aguilar (Caio Henrique, 83e) - Martins (Golovin, 63e), Fofana, Tchouaméni, Geubbels (Diop, 46e) - Volland, Ben Yedder (Jovetić, 73e). Entraîneur : Niko Kovač.

C’est maintenant un tsar qui règne sur la Principauté. Et il n'aura fallu que 5 secondes pour faire un coup d'État.Absent depuis sa sortie sur blessure à Metz lors de la deuxième journée de Ligue 1, Aleksandr Golovin a soigné son retour avec l’AS Monaco. À peine entré en jeu, le milieu offensif russe a sorti les siens de leur torpeur à l’heure de jeu, via une frappe enroulée malicieuse sur un corner joué à deux. Un délice inscrit 5 secondes après son entrée. Et surtout un électrochoc pour des Monégasques jusque-là sans idée, malgré leur supériorité numérique après l’exclusion de Jonathan Delaplace en tout début de seconde période. Replacé arrière droit, l’ancien Caennais a paniqué en voyant Gelson Martins filer seul vers le but. Carton rouge. Sale soirée pour Delaplace, déjà passeur décisif sur le premier but monégasque signé Disasi, sur cornerMais entre-temps, les Lorientais avaient redressé la barre dans une première période qu’ils ont finalement plutôt bien négociée, dans le sillage du bien nommé Laurienté. Et après une belle frappe de Monconduit (20), c’est Moffi qui a logiquement égalisé sur un cadeau de Fofana, fautif sur une passe en retrait mal ajustée. De nouveau sous l’eau après le but express de Golovin, les Merlus ont pourtant refait surface sur un coup franc mal négocié par Mannone, et bien suivi par Gravillon. Mais en plus de Golovin, l’ASM compte un autre prince dans ses rangs, venu d’Allemagne : Kevin Volland. Le meilleur buteur asémiste de la saison est venu lober Nardi de la tête sur une superbe ouverture de Maripan. Son huitième pion en L1. Assommé, Lorient a alors laissé Monaco tuer ce match fou. Le but du break inscrit par Sofiane Diop dix minutes plus tard a mis fin au suspense. Un festival auquel Maripan a tenu à participer, en grattant un but de raccroc sur un corner frappé par Golovin, évidemmentAleksandr le Grand est de retour.