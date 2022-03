Monaco donne une leçon au PSG

La tête à des milliers de kilomètres du Rocher monégasque, le PSG a versé dans l'abject à Louis-II, se laissant malmener et tourner en bourrique par Monaco (0-3). Une représentation qui, si elle n'affecte en rien le futur titre de champion de France des Parisiens, écorne un peu plus la saison du club de la capitale, loin de ses rêves de grandeur.

Fofana Express

Paris s'effondre

BUUUUT DE L'@AS_Monaco @WissBenYedder 83' Avec beaucoup de réussite, Ben Yedder transforme un pénalty obtenu par Volland !#ASMPSG 3-0Le but est à revoir gratuitement sur l'appli #FreeLigue1 https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/DLjnEfXfU0 — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) March 20, 2022

Monaco (4-1-4-1) : Nübel - Aguilar, Disasi, Badiashile, C. Henrique - Tchouaméni - G. Martins (Volland, 63e), Y. Fofana, Jean Lucas (Maripán, 85e), Golovin (Jakobs, 69e) - Ben Yedder (Boadu, 85e). Entraîneur : Philippe Clement.



PSG (4-3-3) : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, N. Mendes (Abd. Diallo, 77e) - Danilo, Paredes (I. Gueye, 69e), Verratti - Wijnaldum (Icardi, 69e), Neymar (Draxler, 77e), Mbappé. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Plus de Ligue des champions et une couronne en Ligue 1 déjà retrouvée ou presque. La fin de saison du Paris Saint-Germain a-t-elle seulement un sens ? La question mérite d'être posée, au vu de la partition indigente des hommes de Mauricio Pochettino à Monaco (0-3). Coupés en deux, errant sans âme ni envie de rébellion et misant exclusivement sur les exploits de Kylian Mbappé, les Parisiens ont de nouveau étalé leur suffisance sur le Rocher et semblent insister pour que le terme « roue libre » leur colle à la peau jusqu'en mai. Pour les Asémistes, c'est à n'y rien comprendre après les sorties européennes contre Braga et la série négative sur la scène interne, mais il n'y avait bel et bien que Monaco sur le terrain.Il ne faut pas se fier à ce contrôle nonchalant de Nübel, qui aurait pu se transformer en CSC malencontreux (36). L'ASM a pris les choses en main d'entrée dans le sillage de Youssouf Fofana, hyperactif des deux côtés du terrain. La domination est totale, et durant 25 minutes, Monaco étouffe réellement le PSG, jusqu'à cumuler dix tirs (dont plus de la moitié cadrés) à... un seul, une frappe sans saveur de Neymar dans la niche de Nübel (24). C'est un ensemble qui divague côté Paris, et peut remercier l'absence d'instinct de Jean Lucas face aux cages, puisque même Marquinhos met les siens en danger sur une relance axiale des plus passives pour Paredes (10), pris en tenaille par le pressing du Brésilien et celui de Ben Yedder.Les centres affluent à gauche comme à droite, et c'est le comparse de « Marqui » , Presnel Kimpembe, qui se fait prendre au premier poteau par Wissam Ben Yedder, venu reprendre de manière léchée et spectaculaire un centre de Fofana pour signer son 16caramel de la saison, histoire de virer en tête au classement des buteurs. Fofana, étrangement absent contre Braga en milieu de semaine, se signale ensuite en forçant Donnarumma à partir à l'horizontale sur un tir rasant, qui semblait bien parti pour titiller son montant gauche (41), avant d'ôter un ballon chaud à Nuno Mendes dans sa surface (43). Nübel, lui, sort deux parades importantes, sur coup franc face à Neymar (31), et devant Hakimi, sur une frappe croisée ni assez dosée ni assez placée (44).Kylian Mbappé sort par bribes de son terrier, mais pas toujours facile pour ses coéquipiers de suivre le tempo. En témoigne cette finition bizarroïde de Nuno Mendes (48), après un débordement et un travail de sape classique dupour apporter de la folie à un onze morne. Mbappé se retrouve lui-même en position préférentielle après un contre favorable, mais Nübel parvient à le gêner sur son crochet, avant que Badiashile ne dégage en catastrophe (51). Auparavant, l'arbitre Benoît Bastien n'avait pas bronché sur une main d'Hakimi dans ses seize mètres. Qu'à cela ne tienne, Monaco sait que les Parisiens restent capables de s'en tirer à bon compte, même en tapant dans la médiocrité.Alors, au terme d'une action collective d'école, partie du calme et de la maîtrise de Fofana, conclue par l'entrant Kevin Volland après un circuit Ben Yedder-Aguilar, l'ASM fait parler la logique du terrain. Avant de définitivement entrer dans la tête de Franciliens déboussolés et marqués par les démons de Madrid. Nübel ferme la porte à Hakimi, puis Icardi, mais le pire est à venir. Déséquilibré par Kimpembe, Volland est de nouveau décisif en obtenant un penalty que Ben Yedder transforme avec beaucoup de réussite. Une action partie d'une perte de balle indigne de Verratti aux alentours de la ligne médiane. Sursis pour Philippe Clement ?