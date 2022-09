Monaco : C3 que je t'aime (vachement beaucoup)

À la suite de sa déroute face au PSV Eindhoven, l'AS Monaco s'apprête, une nouvelle fois, à retrouver la Ligue Europa face à l'Étoile rouge ce jeudi. Éliminés en huitièmes la saison passée, les Monégasques auraient tort de ne pas faire de cette compétition un objectif cette année. Avec un effectif plus étoffé et une poule idéale pour se mettre dans le bain, les Rouge et Blanc ont tout pour aller rafler la mise fin mai.

Un passé à conjuguer au présent

Wissam, capitaine de soirée

Sorti en 2014,- un film où Tom Cruise se retrouve inlassablement bloqué dans une boucle temporelle - n'a pas encore connu officiellement de suite. Aucune date de sortie n'a été annoncée et pourtant, officieusement, celle-ci est déjà en cours de tournage depuis de longues semaines. Avec toutefois quelques nouveautés. Pour commencer, ce deuxième opus ne connaîtra jamais les joies des salles obscures, mais seulement celle des terrains. Ensuite, pour reprendre le rôle de l'acteur américain, on retrouve l'AS Monaco. Une élimination précoce au cœur du mois d'août, un début de championnat poussif, la saison actuelle du club de la Principauté ressemble à s'y méprendre à celle de l'année dernière. Rien d'illogique pour un club dont la devise est( « Progresser, Oser, Recommencer » , en français). Pourtant, à l'heure de retrouver la Ligue Europa et l'Étoile rouge, ce jeudi, l'ASM a des raisons de croire que l'histoire pourrait être différente cette année. De là à aller chercher son premier trophée européen ?Contrairement à l'an passé où le tirage avait réservé une poule plutôt corsée au club du Rocher (PSV, Real Sociedad et Sturm Graz), les ouailles de Philippe Clement ont hérité d'un groupe a priori à leur portée cette saison. Un équilibre entre des formations qui ne leur sont pas nécessairement supérieures sur le papier, et des ambiances qui devraient obliger les Asémistes à rester sur leurs gardes. Ainsi, avec l'Étoile rouge, Ferencváros et Trabzonspor, voir l'ASM filer directement en huitièmes à la mi-novembre n'a rien d'utopique. Ensuite, rien n'interdit aux Monégasques de rêver.Avant de connaître l'identité des clubs de Ligue des champions qui seront reversés en C3, l'AS Rome, Arsenal et Manchester United font office de favoris. Trois clubs historiques certes, mais en pleine reconstruction. Surtout, ces trois écuries ne sont jamais parvenues à éliminer l'AS Monaco. En trois confrontations face à ces cadors, l'ASM s'est toujours qualifiée. En 1992, la Roma subit la loi des Rouge et Blanc en quarts de C2 (1-0 au cumulé). En 1999, face à United (0-0 en Principauté, 1-1 à Old Trafford en quarts de C1) et en 2015 face aux(3-1 à l'Emirates, 0-2 à Louis-II, en huitièmes de C1), les joueurs du Rocher ont profité de la règle du but à l'extérieur pour passer. En plus de cet historique favorable face aux plus grosses cylindrées du plateau, l'équipe princière possède également un autre atout : son effectif. Un groupe relativement stable, puisque, hormis Aurélien Tchouaméni, aucun cadre n'a quitté le Rocher. Mieux, Paul Mitchell a fait le nécessaire pour renforcer l'escouade de Philippe Clement., reconnaissait Clement en conférence de presse après le match de dimanche contre Nice . Muet pendant toute la campagne de Ligue Europa en 2021-2022, l'international français est encore loin de ses standards avec un seul petit pion planté depuis la reprise début août ( lors du match retour face au PSV ). Un retard à l'allumage que l'intéressé va vite devoir combler, lui qui facturait dix buts lors des dix journées de Ligue 1 disputées après l'élimination face à Braga en 2022. Pour accompagner l'ancien Sévillan, le technicien belge pourra également compter sur Mohamed Camara, monstrueux depuis son arrivée sur le Rocher , Breel Embolo dont le physique pourrait faire mal à plus d'une défense sur la scène européenne ou encore Takumi Minamino qui devrait bien finir par se réveiller.Grâce à ces retouches, Clement est à la tête du deuxième effectif le plus cher de Ligue 1 (332 millions d'euros dépensés pour le bâtir), le 21au niveau européen et le troisième des engagés en Ligue Europa. L'ASM devance ainsi la Roma et des clubs de C1 tels que l'Inter, l'AC Milan ou encore le tenant du titre de cette C3, Francfort (52 millions d'euros). Pour aller décrocher la timbale la saison dernière, les Allemands n'avaient eu besoin que d'un seul exploit, face à Barcelone en quarts. Ça tombe bien, les Rouge et Blanc sont de véritables spécialistes des coups d'éclat sur la scène européenne, comme en témoignent leurs différentes épopées en 1992, 2004 ou 2017. Alors pourquoi ne pas rêver d'un nouveau périple, le premier en C3, en 2022 ? D'autant plus que la Ligue Europa offre un ticket direct pour la prochaine Ligue des champions, un précieux sésame après lequel court l'ASM depuis 2018.

Par Florian Porta