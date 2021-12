Monaco dispose de Rennes

Monaco (4-4-2) : Nübel - Sidibé, Maripán, Disasi, Henrique (Martins, 71e) - Diop, Tchouaméni, Matazo, Jakobs - Ben Yedder (Boadu, 81e), Volland. Entraîneur : Niko Kovač.



Rennes (4-3-3) : Gomis - Traoré, Badé, Omari, Truffert - Martin (Guirassy, 76e), Tait, Majer (Santamaria, 62e) - Bourigeaud, Laborde, Terrier (Sulemana, 76e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Le duo Ben Yedder-Volland est de retour.L'AS Monaco l'a emporté contre Rennes grâce à ses deux attaquants (2-1), ce mercredi soir, et se rapproche tout doucement du top 5 et du podium. Comme souvent ces dernières semaines, les hommes de Genesio ont rapidement fait comprendre à leurs adversaires qu'ils étaient décidés à essayer de faire le jeu. Si le premier frisson est venu d'une tête monégasque signée Diop, la domination a été rennaise pendant les vingt premières minutes. Celle-ci a même été récompensée par un but splendide inscrit par Terrier après un appui en une-deux sur Laborde aux abords de la surface et une finition clinique devant Nübel. Après cette ouverture du score méritée, l'ASM a repris du poil de la bête, sans se montrer véritablement dangereuse, mais en profitant des cadeaux bretons pour s'approcher de la surface de Gomis. Et pour obtenir un penalty accordé après consultation de la VAR pour une main de Traoré et transformé par le spécialiste Ben YedderDans une rencontre ouverte, les deux équipes auraient pu faire basculer le tableau d'affichage de leur côté, même si Rennes a été moins en vue après la pause et Monaco plus menaçant. Ce qui a fini par payer à l'approche du dernier quart d'heure. Tout est parti d'un ballon sauvé par Ben Yedder le long de la ligne de touche avant que Diop ne voie sa frappe brossée reprise victorieusement de la tête par Volland. Un gros coup sur la tête des Rennais, moins inspirés, mais tout près d'égaliser dans la foulée sur une reprise de Santamaria échouant sur la barre de Nübel, qui n'aura pas été inquiété par les tentatives trop gentilles des attaquants bretons. Non, Rennes ne passera pas les fêtes sur le podium et voit l'ASM revenir à deux unités au classement.La bataille pour les places européennes s'annonce très, très féroce en 2022.