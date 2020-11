Monaco déroule face à Bordeaux

Incapable de l'emporter depuis cinq rencontres et fessé par Lyon le week-end dernier, Monaco a profité de la venue de Bordeaux pour se ressaisir (4-0). Pour ça, les Monégasques ont pu compter sur Wissam Ben Yedder et Gelson Martins. Mais aussi Kevin Volland, auteur de son premier doublé en Ligue 1.

Deux pions pour le prix d'un

Clean sheet pour Lecomte, doublé pour Volland

Monaco (4-2-3-1) : Lecomte - Aguilar (Sidibé, 46e), Disasi, Badiashile (Maripán, 72e), Caio Henrique - Fofana, Tchouaméni - Diop (Fàbregas, 83e), Volland (Pellegri, 67e), Martins - Ben Yedder. Entraîneur : Niko Kovač.



Bordeaux (4-2-3-1) : Costil - Sabaly (Kwateng, 62e), Koscielny, Pablo, Benito - Bašić, Otávio - Oudin (Briand, 46e), Adli (Zerkane, 46e), Hwang (De Préville, 46e) - Ben Arfa. Entraîneur : Jean-Louis Gasset.





Par Maxime Renaudet Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Trois minutes, et 42 secondes. Voilà le laps de temps qu'il a fallu à l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, Gelson Martins et Kevin Volland pour inscrire trois buts lors du premier acte. Ce qui a obligé les Girondins de Bordeaux à baisser la tête, et à s'enfoncer dans une prestation largement insuffisante. Après la pause, l'attaquant allemand a remis ça une fois avant que ses coéquipiers gèrent tranquillement leur avance au score. Avec ce succès précieux et mérité (4-0), les joueurs de Niko Kovač restent invaincus à Louis II et semblent avoir retenu la leçon du week-end dernier contre Lyon, lorsqu'ils avaient été punis en contre , encaissant pas moins de quatre pions en l'espace de 45 minutes à cause de largesses défensives incroyables. Ce dimanche, les rôles se sont inversés sur le Rocher.Pour remédier aux problèmes observés contre l'OL, l'entraîneur croate décide de titulariser Caio Henrique en lieu et place de Djibril Sidibé. Tandis qu'à la récupération, Florentino Luís cède sa place au profit de Sofiane Diop. Qui monte d'un cran et vient épauler le duo d'attaque, formé par Ben Yedder et Volland. Côté bordelais, le retour de Koscielny doit permettre à la défense girondine de retrouver de la sérénité. Chose possible, malgré la domination territoriale de l'ASM en début de match. Mais comme trop souvent cette saison, les joueurs au scapulaire reculent et peinent à ressortir le ballon avant d'être logiquement punis. D'abord sur un bon centre d'Henrique, qui trouve le crâne de Ben Yedder. Problème : Ruddy Buquet a sifflé une main de Pablo avant que le ballon ne franchisse la ligne de but, forçant le capitaine monégasque à scorer sur penalty (27, 1-0).Suite à ce double pion qui n'en vaut qu'un, les Girondins vont complètement plonger en encaissant deux nouveaux buts en l'espace d'une minute. Le premier est dû à une nouvelle récupération à l'approche de la surface adverse, et un parpaing de Ruben Aguilar repris au deuxième poteau par Martins (2-0, 30). Le second intervient suite à un bon centre de Ben Yedder pour Volland, qui reprend de la tête et ouvre son compteur but en France (3-0, 31). Facile.Après l'entracte, l'ASM revient avec des intentions identiques à la première période. Tout l'inverse de Bordeaux, qui veut enfin se montrer à son aise sous l'impulsion des entrées de Jimmy Briand, Nicolas De Préville et Mehdi Zerkane. C'est le cas avec Hatem Ben Arfa, qui met au supplice Henrique avant d'adresser un centre en retrait qu'aucun Bordelais n'est en mesure de reprendre (57). Mais sur le contre, consécutif à une nouvelle transversale somptueuse d'Axel Disasi, Ben Yedder sert Martins qui fait marquer Volland dans le but vide (4-0, 59). Le sort du match est alors officiellement scellé, d'autant qu'à l'heure de jeu, les joueurs de Jean-Louis Gasset n'ont toujours pas cadré une seule frappe et que le rythme du match retombe enfin un peu. Suffisamment pour que Kovač donne du temps de jeu à Pietro Pellegri, Guillermo Maripán et Cesc Fàbregas. Et pour que son équipe gère, tranquillement, la fin du match. Logiquement remporté, ce dernier permet à l'ASM de grimper provisoirement à la septième place de Ligue 1 tout en se rapprochant du podium. Il était temps.