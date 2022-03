Monaco dément vouloir chambarder son organigramme

AL

Tiens, un rocher qui tangue.À quelques heures de défier le PSG à l'heure du déjeuner, l'AS Monaco a démenti, ce samedi minuit, vouloir faire le grand ménage durant la trêve internationale. Après avoir tout perdu ou presque en deux semaines (neuvième et loin du podium en Ligue 1, éliminations en Coupe de France et en Ligue Europa), le Rocher et son président Dimitri Rybolovlev étaient prêts à se séparer du vice-président Oleg Petrov, du directeur sportif Paul Mitchell et surtout du coach Philippe Clement, dont le bilan comptable depuis deux mois est plus que mitigé, selon des informations du journal L'Équipe parues ce samedi.Seulement, les Monégasques se sont empressés (de tenter) d'éteindre l'incendie, dans la foulée, auprès de RMC Sport . «» , s'est notamment exprimé la direction de l'ASM.On a connu plus convaincant.