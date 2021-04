Monaco décroche Metz au bout de la séance de tirs au but

Monaco (4-4-2) : Majecki - Sidibé, Badiashile (Disasi, 46e), Maripán, Ballo-Touré (Henrique, 68e) - Diatta (Jovetić, 68e), Matazo, Fofana, Martins (Fàbregas, 59e) - Ben Yedder, Volland : Niko Kovač.



Metz (3-4-1-2) : Oukidja - Fofana, Kouyaté, Bronn - Centonze, Maïga, Victorien, Delaine - Boulaya (Sarr, 60e) - Leya Iseka (Ambrose, 61e), Vágner (Yade, 61e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.

Porté par un grand Oukidja, le FC Metz a tenu jusqu'à la séance de tirs au but avant de céder face à une équipe de Monaco dominatrice.Les Monégasques ont d'ailleurs rapidement pris le match en main, mais Gelson Martins vendange son duel avec Oukidja (3). Les Messins tentent de faire bonne figure mais manquent d'inspirations offensive et subissent les assauts adverses. Mais que ce soit Volland, dont la tête n'est pas cadrée (23), ou bien Martins et Fofana, qui obligent le portier de Metz à sortir le grand jeu (31, 32), les joueurs du Rocher ne trouvent pas la faille.Le scénario du deuxième acte ressemble énormément au premier, avec le gardien messin dans le rôle du messie. De retour après sa lourde suspension, l'international algérien assure face aux multiples tentatives monégasques (67, 90+3), et bénéficie même de l'aide de la barre sur une frappe déviée de Jovetić (80), quelques instants après un gros frisson donné par Maïga dont la tête passe à côté du cadre (78).C'est finalement au terme d'une séance de tirs au but maîtrisée par les hommes de Kovač, aidés par le missile envoyé sur la Lune par Maïga, que Monaco évite le braquage des Grenats et rejoignent les quarts de finale.