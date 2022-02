Monaco craque dans le money time contre Reims

23

AS Monaco (4-1-4-1) : Nübel - Vanderson, Disasi, Maripán, Jakobs - Fofana (Matazo, 80e) - Diop, Lucas, Volland (Matsima, 90e+1), Martins (Akliouche, 78e) - Ben Yedder. Entraîneur : Philippe Clement.



Reims (3-5-2) : Rajković - Busi, Faes, Munetsi - Flips (Doumbia, 73e), Lopy (Zeneli, 80e), Matusiwa, Locko, Konan (Adeline, 65e) - Hornby (Mbuku, 65e), Van Bergen (Kebbal, 73e). Entraîneur : Óscar García.

D'un Z qui signifie Zeneli.Victime d'une rupture des ligaments croisés l'été dernier, Arbër Zeneli a marqué de son empreinte son retour en Ligue 1 ce dimanche. Alors que le Stade de Reims était mené, le Kosovar a frappé le coup franc de l'égalisation, où le dégagement de la tête de Kevin Volland s'est transformé en but contre son camp (84). Il a ensuite délivré un caviar à Nathanaël Mbuku au terme d'un contre, où Moussa Doumbia a mis à l'amende Ismail Jakobs (90+3). Une punition pour le manque de réalisme et de sang-froid de l'AS Monaco, à l'image de Jean Lucas, qui a gâché une grosse opportunité en envoyant le ballon au-dessus (81), puis a écopé de deux cartons jaunes en deux minutes, laissant son équipe finir à dix (88).Resté muet contre Lorient et Bordeaux, Wissam Ben Yedder a retrouvé le chemin des filets. L'attaquant monégasque a buté deux fois sur Predrag Rajković (32, 37), avant de le tromper d'un tir croisé, sur un ballon délicieux de Sofiane Diop (55). Suffisant pour repasser en tête du classement des buteurs avec 15 pions, un de plus que Kylian Mbappé, mais pas assez pour mener l'ASM à la victoire. Le poteau a repoussé la reprise de volée de Ben Yedder, encore lui (58), et Rajković a coupé l'herbe sous le pied d'un Jean Lucas chaud comme la braise (67). Privé d'Hugo Ekitike, Andreaw Gravillon, Thomas Foket, Moreto Cassama, El Bilal Touré ou encore Yunis Abdelhamid, Reims réalise un joli coup en milieu de tableau. Monaco rate en revanche le coche dans la course à l'Europe avant d'attaquer un mois de mars monstrueux. Au programme, une demi-finale de coupe contre Nantes, une double confrontation avec Braga en C3 et trois chocs en championnat face à Marseille, Strasbourg et Paris.Menu royal pour le club princier.