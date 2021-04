Monaco couche Metz et monte sur le podium

5

Monaco (4-4-2) : Lecomte - Sidibé (Matsima, 83e), Maripán, Disasi, Caio Henrique - Matazo (Florentino, 76e), Fàbregas (Martins, 76e), Fofana, Golovin (Diatta, 64e) - Volland, Jovetić (Ben Yedder, 64e). Entraîneur : Niko Kovač.



Metz (3-4-1-2) : Caillard - Bronn, Kouyaté, Boye - Centonze, Maïga (N'Doram, 66e), Sarr, Udol - Boulaya (Angban, 66e) - Gueye (Leya Iseka, 57e), Yade (Vagner Dias, 56e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.

En ouverture d'un samedi de gala en Ligue 1, Monaco a mis la pression à ses concurrents pour le titre de champion en s'imposant à la maison contre Metz (3-0) à l'heure de la sieste (ou de l'apéro, c'est selon).Il a fallu attendre la seconde période pour voir la partie basculer, en trois minutes chrono, en faveur des gars de la Principauté. Une première fois grâce à un penalty (très) généreux après un léger contact entre Caillard et Jovetić, qui venait de manquer son petit piqué, transformé en force par Fàbregas, titulaire pour la première fois depuis le mois de novembre. Une décision vécue comme une injustice par les Grenats, déstabilisés et transpercés sur un numéro du jeune Matazo, passeur décisif sur le deuxième but signé Volland d'une frappe croisée. Clap de fin pour Metz, qui ne verra plus le jour dans ce deuxième acte. Et qui pourra seulement regretter de ne pas avoir profité de son temps fort avant l'entracte, Lecomte et Maripán ayant empêché Gueye d'ouvrir la marque.Reste que la rencontre a largement été maîtrisée par des locaux supérieurs techniquement, mais trop rarement dangereux en première période, où seul un poteau de Volland a fait trembler Caillard. L'international allemand a fini par rectifier le tir, mais il a surtout vu son copain Ben Yedder rappeler son importance dans le dernier quart d'heure. Laissé sur le banc au coup d'envoi, l'international français a récupéré son brassard à l'heure de jeu avant de s'offrir un doublé pour parachever le succès monégasque. L'attaquant de poche a d'abord conclu un superbe enchaînement dans la surface d'une frappe puissante sous la barre, avant de claquer un nouveau penalty provoqué par Boye, exclu, dans les dernières secondes d'une partie festive pour l'ASM. Sale journée pour Metz, toujours à l'arrêt avec un quatrième match consécutif sans gagner pendant que Monaco s'incruste provisoirement sur le podium.La bande de Kovač est prête à ramasser les miettes du PSG-Lille.