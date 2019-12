Monaco cartonne Lille avec pragmatisme

Rapidement mené au score après un nouveau but de Victor Osimhen, Monaco n'a pas abdiqué et s'est rebellé coup sur coup, grâce à Gelson Martins puis Keita Baldé. Suffisant pour réveiller Ruben Aguilar et Wissam Ben Yedder, qui ont largement contribué à ce succès princier (5-1). Leonardo Jardim peut partir en vacances l'esprit libre.

1

Bis repetita

Aguilar le collectif, Glik le symbole

Monaco (3-4-3) : Lecomte - Glik, Maripan, Jemerson - Aguilar, Bakayoko, Golovin, Gil Dias - G. Martins (A.Silva, 84e), Ben Yedder, Baldé (Augustin, 81e). Entraîneur : Jardim.



Lille (4-2-3-1) : Maignan - Celik, Fonte, Gabriel, Bradaric - Soumaré, André - Sanches (Rémy, 67e), Ikoné, Bamba - Osimhen (Araujo, 76e). Entraîneur : Galtier.

Soi-disant lâché par son vestiaire, mais surtout mis au pilori avant la réception du LOSC ce samedi , Leonardo Jardim a encore réussi à faire taire les critiques. Et pour cause, le choix de titulariser Keita Baldé et Ruben Aguilar a porté ses fruits. D'abord car le Sénégalais a marqué. Ensuite, parce l'ancien Montpelliérain a enfin délivré ses deux premières passes décisives sous le maillot monégasque. Largement suffisant pour que Monaco dompte Lille avec réalisme et pragmatisme (5-1). Mieux encore, avec cette victoire, les joueurs de la Principauté reviennent à seulement trois petits points de leur adversaire du soir.Pourtant, malgré une bonne entame monégasque, ce sont les Lillois qui se montrent les plus inquiétants. Notamment lorsqu'ils cherchent à prendre de vitesse la défense adverse dans son dos. Guillermo Maripán et Kamil Glik sont finalement touchés dans la surface, mais leurs coups de casque passent à chaque fois au-dessus. Défensivement, les deux colosses sont toujours aussi fébriles, et sur une passe lumineuse de Jonathan Ikoné, Victor Osimhen sème le Polonais et lobe Benjamin Lecomte (0-1, 13). Comme mardi en Coupe de la Ligue à Louis-II , c'est l'attaquant nigérian qui sanctionne les Monégasques avant même la fin des vingt premières minutes de jeu.On croit que les joueurs de Jardim vont plonger. Mais au contraire, ils réagissent sur une contre attaque éclaire emmenée par Wissam Ben Yedder, et conclue par Gelson Martins (1-1, 23). Moins de dix minutes plus tard, Ruben Aguilar relance son équipe côté droit, avant d'envoyer un centre millimétré sur la tête de Baldé Keita, qui flingue Mike Maignan à bout portant (1-2, 29). Voilà enfin la première passe décisive d'Aguilar avec Monaco, et elle a le mérite de réveiller son équipe. Un peu moins que des Dogues endoloris, et qui se font bouger par la virilité de la défense monégasque. Avant la pause, Osimhen n'est pas loin de tromper le portier princier dans un angle compliqué (44), mais Monaco tient bon.Sans Ikoné, sorti sur blessure après un tacle à retardement de Maripán, le LOSC rentre aux vestiaires en faisant la moue. Après l'entracte, les Monégasques laissent toujours le monopole du jeu aux Lillois. La tactique semble être la bonne car, sur leur première offensive de la seconde mi-temps, Aguilar trouve encore le crâne de Baldé. Cette fois-ci, Maignan repousse mais Ben Yedder se fait un malin plaisir de la mettre au fond (3-1, 53). Les Dogues n'y sont plus, et Galtier ne sait plus quoi dire pour que son équipe se remette en selle. Rien ne s'arrange dix minutes plus tard quand Monaco contre son adversaire avec habileté et collectivité. Aguilar est encore à la passe, et Ben Yedder est toujours à la finition (4-1, 64).Chaque contre-attaque monégasque met au supplice l'arrière garde lilloise, qui est proche de céder sur un déboulé de Gil Dias. Relégué sur le banc depuis le début de saison, Danijel Subašić prend un rouge après avoir réclamé un penalty pour ses coéquipiers. Qu'importe, la troupe de Jardim se dirige sans sourciller vers une victoire ô combien importante pour la suite de la saison. Mieux encore, elle alourdit le score grâce à Kamil Glik (5-1, 90+2). Tout un symbole quand on sait à quel point le capitaine polonais a été vivement critiqué. Et grâce à lui et ses coéquipiers, la troupe de Jardim se replace plus que jamais dans la course à la C1. Reste maintenant à savoir si le magicien portugais sera encore là au début de la nouvelle année.