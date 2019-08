Monaco, c'est quoi les panic buys ?

Dernière de Ligue 1 avant d’affronter Nîmes ce dimanche (17h), l’AS Monaco a attendu le dernier moment de l'été pour accélérer enfin son recrutement. Une technique risquée qui pourrait rapidement aggraver les failles princières aperçues la saison dernière.

Une liposuccion en trompe-l’œil

Chéquier paniqué

Par Maxime Renaudet

Alors que Gelson Martins et Benjamin Lecomte ont longtemps été les deux seules recrues monégasques de l’été, les dirigeants du club princier se sont activés depuis deux semaines afin d’étoffer un effectif en manque d’expérience et de qualité. Après Ruben Aguilar début août, Henry Onyekuru, Wissam Ben Yedder, Islam Slimani, Adrien Silva et Guillermo Maripán ont rallié à leur tour la troupe de Leonardo Jardim, en l'espace de quinze jours. L’AS Monaco ne va pas en rester là, puisque le club attend encore un ou plusieurs milieux récupérateurs, qui tardent à venir. À une semaine de la clôture du marché des transferts, Oleg Petrov et ses sbires prospectent encore et toujours, à l’affût d’opportunités qui pourraient donner un peu plus d’épaisseur à une équipe déjà fragilisée avant la réception de Nîmes ce dimanche. Alors, coups de génie ouen série ?Malgré une lamentable 17place à l’issue de la saison précédente, l’objectif premier d’Oleg Petrov était clair au moment de lancer le mercato monégasque début juillet : «» Avec plus de 70 joueurs sous contrat fin juin, dégraisser apparaissait alors comme une nécessité. Ainsi, outre les départs libres de Raggi et Thuram, ainsi que les prêts de Sidibé, Mboula, Aholou, N’Doram, Serrano, Grandsir, Pelé, Chadli et Barreca, ce sont Rony Lopes, Tielemans, Pierre-Gabriel, Nardi, Cardona et Diallo qui ont définitivement quitté le Rocher cet été.Preuve que le recrutement monégasque vacille, pas moins de six joueurs de cette liste sont des recrues de l’été dernier. En apparence massif, ce dégraissage est en réalité le quotidien estival du club monégasque depuis maintenant plusieurs saisons. Mais contrairement aux années précédentes, les dirigeants ont mis du temps à trouver une porte de sortie satisfaisante pour certains indésirables, la faute à une saison 2018-2019 décevante. Pendant ce temps-là, dans le sens des arrivées, personne ne s’est bousculé au portillon jusqu’à la défaite des Monégasques face à Lyon lors de la première journée de Ligue 1. Oleg Petrov et Leonardo Jardim ont alors lancé leur mission commando, prospectant à droite et à gauche, prêts à dégainer les offres de contrat dans tous les sens. Mais sans Luis Campos, sans Ligue des champions et sans avoir suffisamment de temps pour se retourner, difficile de recruter malin.Si personne ne sait encore si Falcao restera sur le Rocher après un feuilleton incompréhensible , les dirigeants ont décidé de renforcer drastiquement et rapidement le secteur offensif. L'arrivée de Ben Yedder est apparue comme un gros coup, mais le prêt quelques jours plus tard de Slimani a montré que les Monégasques sont à l'écoute de toutes les opportunités, dont celle d'Henry Onyekeru, acheté environ 15 millions. Adrien Silva, prêté les six derniers mois, a attendu l’avant-dernière semaine du mercato pour revenir en Principauté, alors que sa présence lors de l'intersaison aurait été un atout. Le club viserait également avec insistance Franck Kessié, Tiémoué Bakayoko et Mario Lemina, l’objectif étant d’attraper au moins un milieu récupérateur de métier. Enfin, la signature du défenseur central chilien Guillermo Maripán ce samedi soir, contre un chèque proche des 15 millions d'euros, confirme la tendance d'un recrutement hâtif.Comme dans une mauvaise partie de, les dirigeants multiplient les offres de dernière minute, puis les augmentent, avant de tenter de convaincre le bon samaritain qui voudrait bien se relancer sur le Rocher. Car face au manque de solutions au milieu de terrain et aux failles défensives récurrentes, Monaco est dans l'obligation de dégainer, quitte à acheter au dernier moment un élément qui quittera le navire au prochain été. Ainsi, après avoir été une formidable machine à recruter, le club de la Principauté s'enlise tout doucement dans une stratégie de recrutement illisible. Mais il n'est jamais trop tard, le mercato d'été se clôture le 2 septembre. Largement suffisant pour desde dernière minute.