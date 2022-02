Monaco bute sur Bordeaux

Bordeaux (3-4-3) : Poussin - Ahmedhodzic, Marcelo, Gregersen - Mensah, Guilavogui, Onana, Pembélé (Lacoux, 77e) - Oudin (Mara, 77e), Hwang, Adli (Ignatenko, 65e). Entraîneur : David Guion.



Monaco (4-1-4-1) : Nübel - Henrique, Maripan, Disasi, Sidibé (Golovin, 61e) - Tchouaméni - Diop (Gelson Martins, 42e), Jean Lucas, Volland (Fofana, 42e), Vanderson - Ben Yedder (Akliouche, 84e). Entraîneur : Philippe Clément.



Du mieux pour la première de David Guion.Face à Monaco, réduit à dix pendant une heure, Bordeaux a montré un meilleur visage mais n'a finalement pris qu'un point (1-1) au Matmut Atlantique.Dès les premières minutes, le scénario de cette partie paraît clair : la possession pour Monaco, les contres pour Bordeaux. A ce petit jeu-là, les Girondins se montrent les plus efficaces. Adli s'amuse côté gauche avec Sidibé avant de trouver Oudin dans la surface qui trompe Nübel d'une belle demi-volée. Face à son club formateur, Tchouaméni n'arrange pas les affaires de ses coéquipiers en récoltant deux cartons jaune en moins de dix minutes (28) et (35). Réduits à dix, les joueurs du Rocher ne changent pas de stratégie et repartent à l'attaque.En seconde période, à force de subir, les Girondins finissent par rompre sur un véritable coup de billard. Ahmedhodzic contre une frappe de Gelson Martins, qui touche Marcelo et termine finalement sa course dans les filets de Poussin. Ce but réveille les ambitions offensives des Bordelais, bien poussés par leur public, qui se découvrent un peu plus donnant lieu à une fin de match plus ouverte. Golovin voit sa frappe contrée par Ahmedhodzic (75) avant qu'Akliouche ne force Poussin à repousser son tir des deux poings (87). En face Hwang prend de vitesse Maripan mais bute sur Nübel (81), sauvé dans le temps additionnel par Henrique sur sa ligne (91). Quand ça ne veut pas...