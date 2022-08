Monaco boit la tasse face à Lens

Monaco (4-4-2) : Nübel - Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique (Jakobs, 67e) - Diatta, Lucas (Sarr, 76e), Matazo (Camara, 46e), Minamino (Golovin, 56e) - Embolo, Ben Yedder. Entraîneur : Philippe Clement.



Lens (3-4-1-2) : Samba - Gradit, Danson, Medina - Frankowski (Cabot, 81e), Samed, Fofana (Berg, 88e), Machado (Haïdara, 81e) - Pereira da Costa (Saïd, 75e) - Sotoca, Openda (Ganago, 75e). Entraîneur : Franck Haise.

C'est ce qu'on appelle une bête noire.Les Lensois sont définitivement chez eux au stade Louis-II. Dans les tribunes comme sur le terrain, les Nordistes ont largement dominé les Monégasques ce samedi (4-1). À l'image de Minamino, les Asémistes ont sans doute livré leur plus mauvaise mi-temps au cours des 45 premières minutes… avant de faire encore pire, lors de la seconde. Trouvé dans la surface, le Japonais a tergiversé à deux reprises avant de se faire reprendre par la défense lensoise (4et 34) ou buter sur Samba (16). Tout de suite dans le rythme, les Lensois et Openda ne se sont pas manqués pour ouvrir le score suite à un bon décalage de Sotoca pour trouver Pereira da Costa. Et si Fofana a manqué le cadre sur une nouvelle remise du Portugais, Machado, plus tranchant que Vanderson, a quant à lui parfaitement ajusté Nübel. Seul un joli coup de casque de Badiashile, titularisé pour la première fois de la saison, a relancé l'ASM avant la pauseUn regain d'énergie de courte durée pour les hommes du Rocher : dépassé par Sotoca, une nouvelle fois malin, Embolo a concédé un penalty aux Sang et Or transformé par Fofana. Un réalisme qui a fui Wissam Ben Yedder, muet depuis le début de la saison et tombé à son tour sur Samba au moment de conclure (59). Frustrés et sans solution, les Monégasques ont ensuite perdu Vanderson, expulsé après avoir reçu un deuxième jaune, avant de complètement sombrer : Saïd y est aussi allé de son pion d'une belle frappe à l'entrée de la surface, bien aidé par un Nübel pas suffisamment vigilant. Troisième défaite consécutive à domicile pour l'ASM face à Lens, donc, et sacré coup d'arrêt pour Clement et ses hommes en ce début de saison après le cauchemar d'Eindhoven. Haise et compagnie poursuivent, eux, leur début de saison de rêve.