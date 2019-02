Monaco bat Nantes et sort de la zone rouge

Grâce à un but de sa très bonne recrue Martins au quart d'heure de jeu, Monaco a vaincu Nantes sur le plus petit des scores. Et sort enfin de la zone de relégation, que les Canaris commencent sérieusement à craindre.

Coup de cœur pour certaines recrues

Tătăruşanu, à la hauteur de Martins

Monaco (4-3-3) : Subašić - Sidibé, Glik, Badiashile, Ballo-Touré - Fàbregas, Silva, Golovin (Nkoudou, 84e) - Martins, Falcao (Vinícius, 87e), Lopes (Aholou, 64e). Entraîneur : Jardim.



Nantes (4-2-3-1) : Tătăruşanu - Kwateng, Ié, Carlos, Traoré - Rongier, Touré - Waris, Eysseric (Krhin, 62e), Lima (Limbombe, 75e) - Coulibaly (Mance, 68e). Entraîneur : Halilhodžić.

Ce mercato en plein milieu de saison n'est pas juste ? Peu importe. Depuis son arrivée, il marque. Passe. Court. Sue. Dribble. Attaque. Accélère. Défend. Mais ne s'économise jamais. Prêté à Monaco par l' Atlético le 27 janvier, Gelson Martins n'a pas tout changé tout seul en Principauté. Mais en l'espace de quelques semaines, il s'est déjà installé dans l'équipe type du Rocher (avec laquelle il n'a encore jamais perdu). À tel point qu'à l'heure actuelle, le Portugais semble indispensable à l' ASM . La soirée de ce samedi en est une nouvelle preuve : le seul but de la confrontation contre Nantes dès le quart d'heure de jeu, c'est lui. Le succès devant les Canaris sur le plus petit des scores, c'est lui. L'individu qui sort les Asémistes de la zone de relégation, c'est lui. Le bon coup du marché d'hiver, c'est lui. Et le principal danger des prochains adversaires des Rouge et Blanc, ce sera sûrement lui.Avec nombre de ses recrues hivernales dans le onze (Ballo-Touré, Fàbregas, Silva et donc Martins) entourées des cadres habituels (Subašić, Sidibé, Glik, Falcao), Monaco fait figure de favori. N'en déplaise au classement, qui situe le Rocher à la 18place. Soit quatre rangs derrière Nantes , qui a encore une marge de huit unités sur la zone rouge. D'ailleurs, la loi du terrain ne dit pas le contraire : en l'espace d'un quart d'heure, Falcao se procure une situation dangereuse et... Martins ouvre le score, sur un centre de Lopes.Dans une partie hachée, l' ASM continue de dominer. Lopes offre une belle activité, Martins se montre disponible alors que Badiashile fait flipper Tătăruşanu. Du côté des Canaris, les tirs cadrés sont aussi inexistants que les intérêts extra-commerciaux de la Saint-Valentin et la bouche en sang de Carlos fait trembler l'amoureuse du défenseur. Si bien que l'homme le plus en vue s'appelle Tătăruşanu – ce qui n'est jamais bon signe –, dont les arrêts brisent le cœur de Falcao. Même si Traoré n'est pas si loin de l'égalisation, avec son amour de frappe des 25 mètres.La deuxième période n'est pas franchement meilleure pour les visiteurs. Eysseric tente bien une demi-volée acrobatique osée, mais le geste envoie le cuir hors cadre. En face, Lopes rate le break à cause d'un sauvetage de Traoré. Comme Sidibé, sur corner. Tranquillement, la Principauté se dirige donc vers une victoire qui la sort (enfin) des trois dernières places du championnat.Touré a beau se faire l'auteur du deuxième tir cadré nantais de la soirée, son équipe paraît aussi impuissante qu'inoffensive. Défensivement, Tătăruşanu fait en revanche toujours le boulot à la perfection. Insuffisant pour espérer récolter le moindre point. Logiquement, Monaco accroche la seizième position et rend le matelas des Canaris moins confortable. Une question, quand même : comment la soirée se serait-elle passée sans Martins ?