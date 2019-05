Monaco arrache le nul contre Rennes dans un Roazhon Park à la fête

Rennes (4-3-3) : Koubek - H. Traoré, Mexer, Da Silva, Bensebaini - Johansson (Gélin, 80e), Camavinga (Ben Arfa, 64e), Léa-Siliki (Zeffane, 76e) - Del Castillo, Hunou, Bourigeaud. Entraîneur : Julien Stéphan.



Monaco (4-2-3-1) : Sy - Sidibé, Jemerson, B. Badiashile, Ballo-Touré - Ahoulou (Vinícius, 46e), A. Silva (Naldo, 63e) - Martins, Golovin, Lopes - Falcao. Entraîneur : Leonardo Jardim.





Une fête et du spectacle.Quatre jours après avoir remporté la Coupe de France contre le PSG (2-2, 6-5 tab) , les Rennais étaient attendus pour présenter le trophée à un Roazhon Park quasiment plein à craquer à l’occasion du match en retard contre Monaco . Et malgré un onze assez remanié, les Rouge et Noir font rapidement comprendre à leur adversaire du soir qu'ils comptent bien mettre fin à une série de six rencontres sans succès en Ligue 1.Del Castillo décale parfaitement Léa-Siliki sur le côté gauche, dont le centre bien senti est parfaitement repris par Hunou au second poteau (1-0, 3), avant que l’attaquant ne s’offre un doublé en gagnant son face-à-face avec Sy (2-0, 9). Le point de départ des deux pions ? Un pressing gagnant de Camavinga, 16 ans et titulaire pour la première fois chez les grands. Prometteur. Rennes est sur son nuage, Monaco est en plein cauchemar. Les hommes de Jardim jouent à l’envers et réagissent beaucoup trop timidement, à l’image des occasions manquées par Jemerson (24), Lopes (30) et Falcao (33), alors qu’Aholou frôle le carton rouge avant la pause.Jardim n'étant pas fou, l'ancien milieu strasbourgeois ne revient pas sur le terrain pour le deuxième acte et laisse sa place à Vinícius pour un changement offensif. Sauf que les Rennais veulent toujours faire le spectacle, Bensebaini (47) et Bourigeaud (51) manquant de tuer définitivement le suspense. Monaco décide alors de changer de visage, jouant plus haut et mettant plus d'agressivité dans les duels. Et ça paye, les Bretons disparaissant peu à peu du match et l' ASM revenant enfin dans la partie. Après plusieurs tentatives manquées, Falcao trompe Koubek d'un coup de tête puissant à la réception d'un centre de Sidibé (2-1, 69), avant de signer lui aussi un doublé d'un pion somptueux (2-2, 75). Les compteurs sont remis à zéro, Rennes tente d'aller chercher une victoire de gala et les Monégasques espèrent un succès salvateur, mais aucune des deux équipes ne parvient à prendre le dessus. Pas grave, le public rennais peut se consoler avec la présentation de la fameuse Coupe de France À quatre journées de la fin, le maintien n'est plus très loin pour Monaco